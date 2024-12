Ceny masła biją rekordy! Poznaj 7 tańszych i zdrowszych zamienników, które znajdziesz w każdym sklepie

Masło sprawia, że ciasto zyskuje bogatszy smak i złocisty kolor. Nadaje mu też lepszą konsystencję. Sprawia, że staje się delikatniejsze i bardziej puszyste. Co więcej, dodatek tłuszczu zapobiega nadmiernemu wysychaniu masy. Poza tym działa ono niczym spoiwo i łączy poszczególne składniki w jedną całość. Dziś radzimy, co użyć zamiast masła, gdy jego kostka to czasami koszt rzędu 10 złotych.

Czym zastąpić masło w ciastach i innych deserach?

Zastosowanie zamienników masła w deserach oraz słodkich i wytrawnych wypiekach to nie tylko sposób na odciążenie domowego budżetu. Dzięki tym produktom ciasta i ciasteczkach zyskują też często (choć nie w każdym przypadku) większą wartość odżywczą. Tracą za to kalorie, dzięki czemu łatwiej utrzymać szczupłą sylwetkę i pozbyć się nadprogramowych kilogramów. Zastąpić masło mogą takie artykuły spożywcze jak na przykład:

purée z bananów – rozgniecione i dojrzałe owoce można dodać do naleśników, placuszków czy brownie (około pół szklanki na każde 100 gramów masła w przepisie),

– rozgniecione i dojrzałe owoce można dodać do naleśników, placuszków czy brownie (około pół szklanki na każde 100 gramów masła w przepisie), purée z dyni – świetnie sprawdzi się między innymi w domowych ciastach marchewkowych (proporcja to 1:1),

– świetnie sprawdzi się między innymi w domowych ciastach marchewkowych (proporcja to 1:1), ser – wykorzystaj mascarpone, twaróg lub ricottę w proporcji 1:1 jako dodatek do wytrawnych lub słodkich wypieków

– wykorzystaj mascarpone, twaróg lub ricottę w proporcji 1:1 jako dodatek do wytrawnych lub słodkich wypieków jogurt typu greckiego – możesz po niego sięgnąć podczas przygotowywania choćby ciast ucieranych czy półkruchych (wystarczy 250 ml na 250 gramów masła, a jeśli masa będzie zbyt płynna, dodaj do niej więcej mąki),

– możesz po niego sięgnąć podczas przygotowywania choćby ciast ucieranych czy półkruchych (wystarczy 250 ml na 250 gramów masła, a jeśli masa będzie zbyt płynna, dodaj do niej więcej mąki), majonez – dobrze odnajdzie się w przepisach, które wymagają użycia roztopionego tłuszczu (proporcja to 1:1)

Olej i margaryna jako zamienniki masła

Tradycyjne masło możesz zamienić również na oleje roślinne pozyskiwane z rzepaku czy awokado (80 ml na 100 gramów „klasyka”). Nic nie stoi też na przeszkodzie, by zastąpić standardowy mleczny tłuszcz margaryną (proporcja to 1:1). Ten wyrób pasuje do większości wypieków. Przed zakupem upewnij się jednak, czy dany produkt na pewno nadaje się do pieczenia. Informacja na ten temat powinna znaleźć się na etykiecie towaru.

