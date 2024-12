To ciasto smakuje lepiej niż piernik, a robi się je dużo szybciej. Sprawdzi się nie tylko od święta

Ciasto kakaowe, zwane potocznie murzynkiem, to dla wielu osób smak dzieciństwa. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku gościł w wielu polskich domach. Z biegiem czasu odeszło w zapomnienie. Warto sobie jednak o nim przypomnieć, bo jest pyszne. Poza tym nie wymaga wiele pracy ani dużego doświadczenia w kuchni. Co więcej, daje kucharzom spore pole do popisu. Można je urozmaicać na różne sposoby. Przed świętami warto przygotować wersję, która w smaku przypomina piernik. Wystarczy dodać do masy jeden prosty składnik.

Jaki murzynek może konkurować z piernikiem?

Jeśli chcesz, by murzynek zyskał bardziej odświętny charakter, dodaj do ciasta powidła śliwkowe. Ich lekko kwaskowy smak doskonale zrównoważy słodycz wypieku. Bardzo ważne jest to, by do przygotowania deseru wykorzystać składniki najwyżej jakości. Warto zwrócić szczególną uwagę na kakao. Powinno być ciemne i naturalne. Lepiej unikać kupowania różnego rodzaju mieszanek z dodatkiem mleka w proszku. Zwykle zawierają one duże ilości zbędnego cukru, a także sporą ilość emulgatorów, barwników i konserwantów.

Przepis: Murzynek z powidłami Ciasto jest świetną alternatywą dla tradycyjnego piernika. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 15 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 250 w każdej porcji Składniki Na ciasto: 300 g mąki

200 g masła

150 g drobnego cukru

250 ml mleka

200 g powideł śliwkowych

60 g ciemnego kakao

4 jajka

10 g sody oczyszczonej Dodatkowo: tłuszcz do wysmarowania formy

bułka tarta do obsypania formy Sposób przygotowania Szykowanie składnikówRoztop i przestudź masło. Wyjmij mleko z lodówki, by zyskało temperaturę pokojową. Robienie masyPrzygotuj dwie miski. W jednej wymieszaj mąkę, kakao i sodę oczyszczoną. Do drugiej rozbij jajka i ubij je z cukrem. Słodka przyprawa powinna się całkowicie rozpuścić. Zakończ ubijanie w momencie, gdy masa będzie puszysta i zyska biały kolor. Dodaj do niej roztopione i przestudzone masło. Delikatnie wymieszaj całość Łączenie składnikówDo masy jajecznej dodaj mleko i przygotowane wcześniej sypkie składniki. Wymieszaj całość. Na koniec dodaj powidła i ponownie wymieszaj wszystkie składniki. Ciasto powinno utworzyć jednolitą masę. Pieczenie ciastaFormę wysmaruj tłuszczem i obsyp bułką tartą. Wlej i wyrównaj ciasto. Nagrzej piekarnik do temperatury 175 stopni (grzanie góra-dół). Umieść ciasto na środkowej półce i piec do suchego patyczka przez około 50 minut. Po upieczeniu nie wyjmuj go od razu z piekarnika. Uchyl drzwiczki urządzenia i poczekaj 10-15 minut.

Jak zrobić murzynka z powidłami? Wskazówki

Jak widzisz zrobienie murzynka z powidłami jest bardzo proste. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które przydadzą ci się podczas przygotowywania wypieku.

Jeśli nie masz pod ręką masła albo po prostu nie chcesz dodawać go do ciasta, możesz użyć zamiennika. Najlepiej sprawdzi się olej rzepakowy. Wystarczy około 180 mililitrów tego tłuszczu.

Powidła śliwkowe możesz zastąpić dżemem z czarnej porzeczki albo innych kwaskowych owoców.

Jeżeli chcesz by ciasto zyskało bogatszy aromat, dodaj do niego skórkę otartą z cytryny lub pomarańczy (bez gorzkiej, białej części). Sięgaj po owoce ekologiczne. Możesz też wzbogacić masę o szczyptę cynamonu.

Gotowe ciasto możesz posypać cukrem pudrem, udekorować domowym lukrem albo polać roztopioną czekoladą.

