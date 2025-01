Ta zupa chroni przed wieloma chorobami. Przepis na długowieczność poleca znany lekarz

Co jeść, by dożyć sędziwego wieku w świetnej kondycji? Doktor Marek Skoczylas ma swój przepis na długowieczność. To smaczna i sycąca zupa.

Doktor Marek Skoczylas jest stomatologiem. Zajmuje się również fitofarmakologią oraz bezpieczeństwem żywności. Aktywnie działa w sieci, gdzie publikuje treści dotyczące zdrowego stylu życia. W jednym z udostępnionych materiałów podzielił się swoją recepturą na wyjątkową zupę, która – jak sam twierdzi – może wydłużać nasze życie. Sprawdź, w czym dokładnie tkwi jej sekret. Jak zrobić zupę wydłużającą życie? Przygotowanie tęgo przysmaku wbrew pozorom nie jest trudne. Nie wymaga też dużego doświadczenia w kuchni. Jej bazą są warzywa oraz rośliny strączkowe. Całości dopełniają esencjonalne przyprawy. Połączenie tych wszystkich składników tworzy smaczną „mieszankę” o wielu cennych właściwościach. Przepis: Zupa wydłużająca życie To nie tylko zdrowy, ale również smaczny i sycący posiłek. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 710 w każdej porcji Składniki 2-3 cebule

3 pomidory

2 cm kłącza imbiru

4 ząbki czosnku

400 g suchej czerwonej soczewicy

szklanka mleka kokosowego

2 l wody

4 łyżki oliwy Przyprawy: 1,5 łyżeczki soli

łyżeczka papryki ostrej

łyżeczka curry

łyżeczka garam masala Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz i posiekaj cebulę, czosnek, imbir oraz pomidory. Robienie zupyDo garnka dodaj cebulę oraz oliwę z oliwek. Podsmażaj warzywo na średnim ogniu do momentu aż się zrumieni. Nie zapomnij o mieszaniu. Gdy cebula zyska odpowiedni kolor, dorzuć do garnka czosnek, imbir, paprykę, sól oraz curry. Podsmażaj całość jeszcze przez 3-4 minuty. Następnie wrzuć pomidory i soczewicę. Zalej wszystko wodą. Gotuj całość około 15 minut. Wykańczanie zupyPo 15 minutach zdejmij garnek z ognia. Dodaj mleko i garam masalę. Wymieszaj całość. Na koniec możesz udekorować zupę. Wskazówka: Do udekorowania zupy możesz wykorzystać na przykład, pestki dyni, nasiona słonecznika czy wiórki kokosowe. Czemu zupa z soczewicy może wydłużyć życie? W zasadzie każdy składnik, który znalazł się w przedstawionej zupie ma korzystny wpływ na zdrowie i przyczynia się do lepszego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Dla przykładu likopen zawarty w pomidorach zmniejsza ryzyko zachorowania na raka prostaty o 35 procent. Poza tym cebula, czosnek i imbir regulują stężenie glukozy oraz lipidów we krwi. Doktor Marek Skoczylas zwraca jednak na prozdrowotny potencjał innego produktu, czyli soczewicę. To właśnie ta roślina strączkowa, zdaniem eksperta, wydłuża życie. Soczewica jest bogatym źródłem białka roślinnego, a dowody naukowe wskazują na to, iż zamiana białka ze zwierzęcego na roślinne zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób przewlekłych. Oznacza to, że białko roślinne powinno częściej pojawiać się na naszym stole. Białko roślinne wspiera między innymi pracę serca i nerek. Przeprowadzone badania dowodzą, że spożywanie większych ilości tego składnika i wyeliminowanie z codziennej diety czerwonego mięsa ma mieć istotny związek z długowiecznością i lepszą jakością życia. Nie należy też zapominać, że duże znaczenie dla zachowania dobrej kondycji do późnej starości ma aktywność fizyczna i odpowiednia ilość snu (6-8 godzin na dobę). Czytaj też:

Nie wyrzucaj łupin z cebuli i czosnku. Zrobią dobrą robotę w kuchni i pozwolą ci sporo zaoszczędzićCzytaj też:

Zdrowa jest tylko z nazwy. Polacy kochają tę mieszankę przypraw, a ona rujnuje ich od środka