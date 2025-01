Nie wyrzucaj łupin z cebuli i czosnku. Zrobią dobrą robotę w kuchni i pozwolą ci sporo zaoszczędzić

Czosnek i cebula są cenione za wysokie wartości odżywcze. Okazują się dużym wsparciem zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Wspomagają leczenie infekcji górnych dróg oddechowych, dlatego chętnie wykorzystujemy je jako składnik różnego rodzaju dań – zup, sosów, zapiekanek, placków czy sałatek. Jednocześnie nie zdajemy sobie sprawy, że łupiny z cebuli i czosnku to równie cenny surowiec, jak same warzywa.

Jak wykorzystać łupiny z cebuli i czosnku?

Łupiny z czosnku i cebuli, podobnie jak same warzywa, zawierają wiele cennych składników. Można w nich znaleźć między innymi allicynę i kwercynę. Te związki działają niczym naturalny antybiotyk. Działają przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo oraz przeciwzapalnie. Mają też inne walory, z których niewiele osób zdaje sobie sprawę. Spowalniają gnicie warzyw. Wystarczy obsypać łupinami warzywa, by opóźnić negatywne procesy i przedłużyć ich świeżość nawet o kilka tygodni. Obierki z cebuli i czosnku odstraszają też różnego rodzaju szkodniki, między innymi mrówki, ślimaki czy pędraki. Można z nich zrobić naturalny oprysk do domowych roślin.

Jeśli chcesz wykorzystać łupiny z czosnku i cebuli, pamiętaj o jednej bardzo ważnej kwestii – obierki muszą być suche. Możesz rozłożyć je na papierze do pieczenia i poczekać kilka dni aż całkiem wyschną. Możesz także wysuszyć je w piekarniku ustawionym na niską temperaturę.

O czym jeszcze pamiętać podczas przechowywania warzyw?

Warzywa najlepiej trzymać w suchym i chłodnym miejscu, bez dostępu do światła słonecznego. Najlepiej sprawdzi się piwniczka lub spiżarnia. Warto pamiętać, że produkty, na których widać biały lub szarawy nalot nie nadają się już do spożycia. Zostały bowiem zaatakowane przez pleśń. Odkrajanie brzydko wyglądających części nic nie da. Szkodliwe drobnoustroje szybko się rozprzestrzeniają i w krótkim czasie zajmują całe warzywo, choć nie zawsze można je dostrzec gołym okiem.

Czytaj też:

W PRL-u zdobił niemal każdy parapet. Warto sobie o nim przypomnieć, bo ma fenomenalne właściwościCzytaj też:

Ten tani owoc to antyrakowy mocarz. Polska jest potęgą w jego produkcji