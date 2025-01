Ten napój z PRL-u to smak mojego dzieciństwa. Zakochasz się w jego „zimowej wersji”

W czasach PRL-u popularne napoje były często proste, ale smaczne. Przygotowywało się je zazwyczaj w domu, co wynikało z ograniczonego dostępu do wielu produktów. Bardzo popularna była między innymi kawa zbożowa, która była naprawdę smaczna, a do tego tania. Kolejny klasyk to herbata z cytryną – obowiązkowy element niemal każdego śniadania czy kolacji. Z kolei do obiadu zawsze podawany był inny, równie pyszny napój.

Ten napój królował w czasach PRL-u

Jednym z najpopularniejszych napojów w PRL-u był kompot, robiony z owoców sezonowych, gotowanych w wodzie z dodatkiem cukru. Napój ten był smaczny, pożywny i tani. W tamtych czasach, gdy oszczędności były na porządku dziennym, kompot był idealnym rozwiązaniem. Z własnego dzieciństwa pamiętam, że spiżarnie pełne były słoików z takimi domowymi, gotowymi kompotami, które przed posiłkiem tylko rozcieńczało się z wodą.

Kompot można przygotować z różnych owoców, w zależności od ich dostępności. Wiosną i latem najczęściej wykorzystywane są truskawki, wiśnie, czereśnie, rabarbar, a także porzeczki. Jesienią natomiast popularne stają się kompoty z jabłek, gruszek, śliwek i mirabelek. Owoce te można łączyć ze sobą, śmiało możecie użyć też owoców suszonych.

Jak zrobić zimowy kompot? Prosty przepis

Jeśli nie macie ochoty na klasyczny kompot, spróbujcie przygotować ten napój w nieco zmienionej wersji. Gwarantujemy, że doskonale będzie smakować typowo zimowy kompot, zrobiony z dodatkiem korzennych przypraw. Cudownie rozgrzeje was w mroźne dni, a do tego jest bogaty w witaminy, a więc przy okazji zadbacie też o swoją odporność.

Przepis: Zimowy kompot Ten kompot smakuje znacznie lepiej, niż w klasycznym wydaniu Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 143 w każdej porcji Składniki 3 jabłka

3 pomarańcze

200 g żurawiny

2 laski cynamonu

4 g goździków

2,5 litra wody

4 łyżki cukru Sposób przygotowania Przygotowanie owocówNajpierw dokładnie umyj owoce. Pomarańcze pokrój w plasterki, a jabłka w ćwiartki. Gotowanie kompotuWlej do garnka wodę, dodaj owoce, żurawinę, laski cynamonu i goździki oraz cukier. Całość gotuj na małym ogniu przez około 30 minut.

Taki napój nie tylko smakuje wyjątkowo, ale także wypełnia dom wspaniałym zapachem. Jego picie będzie fantastyczną chwilą relaksu, na przykład przy kominku.

