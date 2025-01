Te napoje królują na polskich stołach, a są cichym zabójcą! Eksperci: to prosta droga do raka

Napojem, którego powinniśmy się wystrzegać jest alkohol. Każdy jego rodzaj i każda dawka szkodzą zdrowiu. Nawet relatywnie niewielkie ilości wywierają negatywny wpływ na organizm, wywołując wiele szkód, często nieodwracalnych. Przyczyniają się do powstania ponad dwustu problemów zdrowotnych. Sprawdź, do czego mogą doprowadzić.

Jak alkohol działa na organizm?

Alkohol, a dokładniej zawarty w nim etanol, wywiera negatywny wpływ na wiele narządów, podrażnia układ pokarmowy i zaburza procesy trawienia. Jest dużym obciążeniem dla wątroby. Regularne spożywanie alkoholu w dużych ilościach prowadzi do uszkodzenia hepatocytów (komórek wątroby). Rozwija się w nich stan zapalny, a z czasem dochodzi do powstania zmian zwyrodnieniowych. Towarzyszy im wiele nieprzyjemnych objawów, takich jak na przykład silne wzdęcia, zaburzenia łaknienia, zmiany skórne, nudności, wymioty, bóle brzucha, wypadanie włosów, obrzęki czy przewlekłe zmęczenie. Nieleczone zapalenie i zwyrodnienie wątroby może doprowadzić do marskości narządu.

Alkohol działa też bezpośrednio na układ nerwowy. Zaburza koordynację wzrokowo-ruchową. Zakłóca odbiór sygnałów docierających ze środowiska zewnętrznego. Wywołuje drażliwość oraz wahania nastroju. Przyczynia się do zmian funkcjonowania wielu obszarów mózgu, między innymi tych odpowiedzialnych za procesy myślenia i zapamiętywania, przetwarzania informacji, a także kontrolowanie emocji.

Spożycie alkoholu, zwłaszcza w dużych ilościach, zwiększa ryzyko pojawienia się wielu różnych schorzeń. Sprzyja występowaniu cukrzycy, miażdżycy, zastoinowej niewydolności serca. udaru mózgu, depresji, demencji, zaburzeń behawioralnych, chorób psychicznych oraz innych problemów zdrowotnych. Warto pamiętać, że nadmierne picie alkoholu przyspiesza procesy starzenia, czyni organizm bardziej podatnym na rozmaite infekcje, a także prowadzi do nadwagi i otyłości.

Spożycie alkoholu a choroby nowotworowe

Zawarty w alkoholu etanol przekształca się w organizmie w aldehyd octowy. Związek ten jest uznawany za silnie rakotwórczy. Udowodniono, że regularne picie wina, piwa, wódki czy innych „napojów wyskokowych” zaburza gospodarkę hormonalną, co również przyczynia się do rozwoju chorób nowotworowych. Eksperci z Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer) zauważają, że każda ilość alkoholu zwiększa ryzyko zachorowania na raka.

Nie ulega wątpliwości, że picie alkoholu może powodować co najmniej siedem rodzajów raka: raka jamy ustnej, przełyku, gardła i krtani, wątroby, jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy) i piersi [...] Im więcej alkoholu człowiek spożywa, tym większe jest ryzyko zachorowania na raka – wyjaśniają specjaliści.

Dlatego zalecają, by zmniejszyć ilość wypijanego alkoholu do minimum, a najlepiej ich zdaniem całkiem wyeliminować go z diety.

Czytaj też:

To najgorszy ketchup, a Polacy kupują go na potęgę. Dietetyk ostrzega: praktycznie nie ma pomidorówCzytaj też:

To najgorszy dodatek do kanapek, a Polacy się nim zajadają. Dietetyk alarmuje: mniej mięsa, niż w psiej karmie