Zamiast placków ziemniaczanych robię „bieszczadzkie fuczki”. Ktoś powinien dostać za nie medal

Placki ziemniaczane są uwielbiane przez naprawdę wiele osób. Są nie tylko bardzo smaczne i sycące, ale też dość szybkie w przygotowaniu. Co więcej, z ich przyrządzeniem poradzą sobie nawet debiutujący kucharze. Dużą zaletą tej potrawy jest również to, że jest naprawdę tania. Można jednak przygotować też pyszną alternatywę dla placków ziemniaczanych. To „bieszczadzkie fuczki”, które z pewnością zasmakują całej rodzinie.

Jak zrobić „bieszczadzkie fuczki”? Prosty przepis

Fuczki to kulinarne dziedzictwo kuchni bieszczadzkiej. Jest to połączenie wyrazistego smaku z niezwykłą delikatnością. Smaży się je podobnie jak placki ziemniaczane, jednak przygotowuje z kapusty. Drobno pokrojoną kapustę kiszoną łączy się z gęstym ciastem naleśnikowym i w ten sposób powstają pyszne placuszki. Jest to więc wspaniały pomysł na urozmaicenie codziennych posiłków.

Przepis: Bieszczadzkie fuczki Te placuszki to prawdziwe kulinarne dzieło sztuki, każdy poprosi o dokładkę Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 208 w każdej porcji Składniki 300 g odciśniętej kapusty kiszonej

200 g mąki

150 g mleka lub wody

1 jajko

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Mieszanie składnikówDo miski wsypcie mąkę, dolejcie mleko lub wodę. Dodajcie kapustę, jajko i przyprawy. Całość porządnie wymieszajcie. Smażenie plackówNa patelni rozgrzejcie masło i smażcie placki z obu stron, by stały się apetycznie rumiane. Usmażone placuszki połóżcie na ręczniku papierowym, żeby odsączyć je z nadmiaru tłuszczu.

Takie bieszczadzkie fuczki będą najsmaczniejsze, gdy usmażycie je na maśle klarowanym. Najlepiej podawać je z kwaśną śmietaną, ale świetnie komponują się też z sosem czosnkowym, a nawet chrzanowym. Ta ostatnia opcja nada im nieco pikanterii. Możesz przygotować też sos na bazie jogurtu naturalnego z ziołami prowansalskimi, majonezem i odrobiną czosnku przeciśniętego przez praskę.

Inne alternatywy dla placków ziemniaczanych

Jeśli lubisz placki ziemniaczane, ale szukasz ciekawych alternatyw, warto spróbować kilku wariantów. Placki z batatów to słodsza i bardziej delikatna wersja klasycznych placków. Świetnie będą smakować podane z odrobiną jogurtu naturalnego. Możesz przyrządzić też placki z cukinii bez smażenia – smakują naprawdę doskonale, a do tego są mniej kaloryczne. Je najlepiej serwować z domowym sosem czosnkowym. Ciekawą opcją są też placki z marchewki i dyni – lekko słodkie i chrupiące. Jeśli masz ochotę na więcej kuchennych eksperymentów – spróbuj zrobić placki z ciecierzycy lub soczewicy, które są pożywne i bogate w składniki odżywcze.

