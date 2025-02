Fit kotlety z płatkami owsianymi to moje odkrycie. Możesz je jeść nawet na diecie

Płatki owsiane to niezwykle wszechstronny produkt spożywczy, który można wykorzystać do przygotowania wielu dań – od klasycznej owsianki, przez placki i ciasta, aż po zdrowe batoniki czy koktajle. Są bogate w błonnik, witaminy z grupy B oraz minerały, takie jak magnez i żelazo, dzięki czemu wspierają układ trawienny i pomagają w utrzymaniu energii na cały dzień. Dodatkowo zawierają beta-glukany, które mogą przyczyniać się do obniżenia poziomu cholesterolu. To doskonały wybór dla osób dbających o zdrową dietę. I choć najpopularniejszym daniem jest owsianka, to można przyrządzić z nich wiele innych smacznych potraw – nawet tych obiadowych. Choć pewnie większość osób będzie zaskoczonych, ale z użyciem płatków owsianych można zrobić naprawdę pyszne kotlety.

Jak zrobić fit kotlety z płatkami owsianymi?

Moją ulubioną „wariacją kuchenną” z płatkami owsianymi są kotlety. Jest to smaczna i zdrowa alternatywa dla tradycyjnych kotletów schabowych lub mielonych. To świetny sposób na zdrowszy, ale równie sycący obiad. Dzięki płatkom owsianym kotlety są bogatsze w błonnik, dzięki czemu po ich zjedzeniu dłużej nie odczuwamy głodu.

Przepis: Kotlety z płatków owsianych Te kotlety smakują równie smacznie jak klasyczna wersja, ale są znacznie mniej kaloryczne. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 8 Składniki 200 g płatków owsianych

1 cebula

2 jajka

40 g bułki tartej

50 ml oleju rzepakowego

20 g kaszy manny

sól

pieprz

majeranek

papryka słodka

czosnek granulowany Sposób przygotowania GotowanieNajpierw ugotujcie płatki owsiane w 200 ml wody. Zróbcie to zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Powinny one wchłonąć całą wodę, a ich konsystencja musi być gęsta. SmażeniePokrójcie cebulę w drobną kostkę, a następnie podsmażcie ją lekko na oleju, tak by nabrała złotej barwy. MieszanieWymieszajcie ze sobą ugotowane płatki owsiane, cebulę, jajka, kaszę mannę oraz przyprawy. Róbcie to do momentu, aż wszystkie składniki połączą się ze sobą. Następnie uformujcie płaskie kotleciki i obtoczcie je w bułce tartej. Na koniec musicie już tylko usmażyć kotlety.

Przygotowanie takich kotletów wcale nie jest trudne. Musicie tylko ugotować płatki owsiane w wodzie – tak, by ich konsystencja była gęsta. Drugim kluczowym elementem jest kasza manna. To właśnie te dwa składniki zastępują mięsną masę.

Co jeszcze można przygotować z płatków owsianych?

Płatki owsiane to składnik, z którego można przygotować wiele pysznych i zdrowych potraw. Najpopularniejszym daniem jest owsianka, którą można podawać na słodko z owocami, orzechami i miodem lub w wersji wytrawnej z warzywami. Świetnie sprawdzają się także jako baza do domowych ciasteczek owsianych, batonów energetycznych czy placuszków. Można je dodawać do kotletów, ale też zagęszczać nimi zupy i sosy, a nawet przygotować z nich zdrowe naleśniki. Dzięki wysokiej zawartości błonnika i wartości odżywczych płatki owsiane to doskonały składnik codziennej diety, który warto na stałe wprowadzić do swojego jadłospisu.

