Ta tania i prosta zupa królowała w PRL-u. Ja dodaję do niej łyżkę specjalnej przyprawy

Jeśli macie ochotę nieco „cofnąć się w czasie”, to koniecznie przygotujcie zupę, która była hitem w czasach PRL-u. Świetnie smakuje, a do tego to doskonały pomysł na naprawdę oszczędny obiad.

Dania z PRL-u charakteryzowały się prostotą wykonania. Były one tanie i przygotowane z podstawowych składników, które można było zdobyć w tamtym czasie. Bazowały na takich produktach jak mąka, ziemniaki, kasza czy jajka. Często przygotowywane w tamtym czasie były placki ziemniaczane, zupa mleczna, kotlety jajeczne. Wykorzystywano także resztki jedzenia, aby nic się nie zmarnowało – stąd popularność zapiekanek czy zupy „nic”. Z kolei wśród deserów królował kogel-mogel i krem sułtański. Prosta zupa, która królowała w PRL-u W czasach PRL-u kartoflanka była jednym z najpopularniejszych dań, ponieważ była tania i sycąca. Zupa ta doskonale wpisywała się w oszczędną kuchnię tamtych lat. Często gościła na stołach w wielu domach, ale też w barach mlecznych. Mimo wykorzystania dość „skromnych” składników do jej zrobienia, jest naprawdę smaczna. Choć kartoflanka jest bardzo prosta w przygotowaniu, to cały sekret jej smaku tkwi tak naprawdę w odpowiednich przyprawach. Ja zawsze, poza tymi klasycznymi, dodaję też odrobinę lubczyku – dzięki temu zupa bardzo zyskuje na smaku. Przepis: Kartoflanka Ta zupa jest tania, a pyszna i sycąca. Koniecznie wypróbujcie ten przepis Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 55 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 132 w każdej porcji Składniki 3 duże marchewki

1 seler

2,5 litry wody

2 pietruszki (korzeń)

2 łyżki natki pietruszki

1 łyżka koperku

1 łyżeczka soli

szczypta pieprzu czarnego

1 łyżeczka suszonego lubczyku

1 ząbek czosnku

1 kg ziemniaków

100 ml śmietanki kremówki 30%

1 łyżeczka mąki pszennej Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówNajpierw nastawcie wodę na średniej mocy palnika. W tym czasie przygotujcie warzywa. Obierzcie i pokrójcie w kostkę lub plasterki marchewkę oraz pietruszkę. Seler pokrójcie na większe kawałki. Wrzućcie je do gotującej się wody. Dodajcie także sól, pieprz i przeciśnięty przez praskę czosnek, posiekaną natkę pietruszkę, koperek i świeży lubczyk. Całość gotujcie na średnim ogni przez około 40 minut. Dodanie ziemniakówObierzcie ziemniaki i pokrójcie w kostkę. Rozgrzejcie na patelni małą ilość oleju i wrzućcie ziemniaki. Smażcie je na średnim ogniu przez około 7 minut, mieszając co jakiś czas. Dodajcie je do zupy i gotujcie jeszcze przez 15 minut. Dodajcie także śmietanę i mąkę, a całość wymieszajcie i po jakiś 5 minutach zdejmijcie garnek z ognia. Choć w przepisie na tę zupę nie ma mięsa, to śmiało możecie do niej dorzucić na przykład kurczaka. Dzięki temu będzie jeszcze bardziej treściwa. Jak urozmaicić kartoflankę? Kartoflankę można urozmaicić na wiele sposobów. Jeśli dodacie do niej na przykład kawałki boczku – stanie się jeszcze bardziej sycąca. Ciekawym pomysłem jest też dorzucenie pieczarek. Wcale też nie musicie tej potrawy podawać klasycznie z kawałkiem chleba. Zamiast tego możecie zaserwować ją na przykład z klopsikami czy grzankami. Z kolei żeby zagęścić zupę ziemniaczaną – dodajcie do niej odrobinę śmietany. Jeśli macie ochotę na jeszcze więcej „kuchennych eksperymentów” dorzućcie starty ser żółty lub wędzony. Dzięki tym dodatkom klasyczna kartoflanka może stać się jeszcze smaczniejsza, ale też bardziej różnorodna. Czytaj też:

Dodaj to do naleśników zamiast mleka. Ten patent mojej babci polecam każdemuCzytaj też:

Makaron i proste dodatki włóż do piekarnika. Ten szybki obiad zasmakuje każdemu