Zrobiłam swoją wersję „dubajskiej owsianki”. Ułatwia odchudzanie, świetnie smakuje i mało kosztuje

Owsianka inspirowana dubajską czekoladą to doskonały posiłek na początek dnia. Dodaje energii, zaspokaja głód, a jednocześnie świetnie wpływa na organizm. Co więcej, można ją dowolnie modyfikować, zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami i potrzebami, więc szybko się nie znudzi. Przygotowanie takiego śniadania nie wymaga dużego zaangażowania. Możesz je przyszykować wieczorem, a rano jedynie „wykończyć”. Dzięki temu zaoszczędzisz po przebudzeniu sporo czasu. A jak wiadomo wtedy każda sekunda jest na wagę złota.

Jak zrobić „dubajską owsiankę”?

Przygotowanie swojej owsianki zaczynam od zalania płatków owsianych mlekiem. Mieszam całość i odstawiam na noc do lodówki. Rano ją lekko podgrzewam i wzbogacam ulubionymi składnikami. Sięgam po pastę tahini i krem pistacjowy. To dzięki nim mój śniadaniowy przysmak zyskuje dubajski charakter. Całość ozdabiam pistacjami i owocami. Zazwyczaj sięgam po maliny, ale dobrze sprawdzą się również inne warianty, na przykład banany, borówki, kiwi. Wszystko zależy od indywidualnych upodobań.

Pamiętaj, że nie musisz trzymać się ściśle zestawu wskazanych wyżej produktów. Jeśli chcesz możesz go poszerzyć, na przykład o ciemne kakao, czy pokruszone ciasto filo podsmażone na maśle. Te składniki sprawią, że owsianka będzie swoim smakiem jeszcze bardziej nawiązywać do dubajskiej czekolady. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zrezygnować z dodatku owoców.

Przepis: „Dubajska owsianka” Świetnie smakuje, a w dodatku ułatwia zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 452 w każdej porcji Składniki 150 g płatków owsianych

300 ml mleka

20 g pasty tahini

40 g kremu pistacjowego Dodatkowo: 8-10 malin

10 g pistacji Sposób przygotowania Szykowanie płatkówPłatki zalej mlekiem i odstaw do lodówki na kilka godzin (najlepiej całą noc). Możesz też śmiało pominąć etap nocnego chłodzenia i rano zalać płatki mlekiem, a następnie gotować je przez około 3-5 minut. Łączenie składnikówPłatki wymieszaj z pastą tahini i kremem pistacjowym. Jeśli wstawiłeś na noc płatki do lodówki, możesz je lekko podgrzać. Na koniec posyp owsiankę owocami i pistacjami (opcjonalnie).

Wskazówka: Mleko możesz zastąpić jogurtem, maślanką lub napojem roślinnym.

Jak „dubajska owsianka” wspomaga odchudzanie?

Moja wersja „dubajskiej owsianki” swoje odchudzające właściwości zawdzięcza połączeniu płatków owsianych, pasty tahini i kremu pistacjowego. To „trio” dostarcza sporej ilości błonnika, który wspiera działanie układu pokarmowego. Pobudza jelita do pracy, dzięki czemu przemiana materii następuje szybciej. Jednocześnie zapewnia uczucie sytości na dłużej. W rezultacie zmniejsza ryzyko podjadania między posiłkami i sięgania po słodkie przekąski pełne „pustych kalorii”.

Co więcej, błonnik pokarmowy stabilizuje stężenie glukozy we krwi. Tym samym zapobiega nagłym napadom głodu. Reguluje też rytm wypróżnień i zapobiega dolegliwościom gastrycznym, takim jak na przykład zaparcia czy wzdęcia. Przeprowadzone badania dowodzą, że może on odegrać ważną rolę w profilaktyce chorób układu trawiennego, w tym schorzeń o podłożu nowotworowym.

Czytaj też:

Ta zupa to „turbodoładowanie” dla jelit. Zrobisz ją z paru prostych i tanich składnikówCzytaj też:

Spróbuj sposobu Azjatek na „wieczną młodość”. Naturalnie pobudza produkcję kolagenu