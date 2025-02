Ta zupa to „turbodoładowanie” dla jelit. Zrobisz ją z paru prostych i tanich składników

Zupa ogórkowa to dla wielu Polaków wspomnienie z lat dzieciństwa. Kiedyś stanowiła obowiązkowy punkt menu niemal w każdym domu. Nasze babcie przygotowywały ją, korzystając z samodzielnie ukiszonych warzyw. Dzięki temu zyskiwała nie tylko wyjątkowy smak, ale też mnóstwo cennych właściwości, ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Gdy przekonasz się, co dokładnie potrafi ten prosty i tani przysmak, czym prędzej włączysz go do swojego jadłospisu.

Jak zrobić zupę ogórkową?

Przygotowanie zupy jest bardzo proste i nie wymaga specjalnych umiejętności. Bazą przysmaku jest bulion. Najlepiej sprawdzi się ten mięsno-warzywny, ale możesz też śmiało wykorzystać wywar powstały tylko z jednego składnika (mięsa lub jarzyn). Pamiętaj, że kwas z ogórków kiszonych spowalnia proces gotowania, dlatego dodaj je do zupy dopiero wtedy, gdy pozostałe warzywa będą miękkie.

Rada: Jeśli zupa wyda ci się za mało kwaśna, możesz dodać do niej kilka łyżek wody z ogórków kiszonych. Jej ilość dostosuj do indywidualnych upodobań smakowych.

Przepis: Zupa ogórkowa Świetnie smakuje i podkręca metabolizm Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 103 w każdej porcji Składniki 1,5 litra bulionu

500 g ogórków kiszonych

4 ziemniaki

1 cebula

1 marchewka

pieprz

sól Dodatkowo: masło do smażenia Opcjonalnie: świeży koperek

1/2 szklanki śmietany 18%

inne warzywa (na przykład por, seler etc) i przyprawy Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz ziemniaki, cebulę, i marchewkę ze skórki. Pokrój warzywa w drobną kostkę. Jeśli chcesz możesz zetrzeć marchewkę na tarce o grubych oczkach. Roztop masło w garnku (wystarczą dwie łyżki) i podsmaż na nim warzywa. Łączenie składnikówZalej podsmażone warzywa bulionem i gotuj je do miękkości przez około 15 minut. W międzyczasie zetrzyj ogórki na tarce. Dodaj je jednak dopiero, gdy warzywa w garnku będą miękkie. Gdy dodasz ogórki do zupy, gotuj ją jeszcze przez 10 minut. Wykańczanie zupyJeśli chcesz możesz zabielić zupę. Wlej śmietanę do szklanki i dodaj do niej trochę gorącej zupy. Całość dokładnie wymieszaj i dopiero tę miksturę dodaj do zupy. W przeciwnym razie śmietana się zważy. Na koniec dopraw zupę zgodnie z upodobaniami.

Przed podaniem warto posypać zupę świeżym koperkiem lub inną zieleniną. Danie najlepiej smakuje w połączeniu ze świeżym pieczywem.

Dlaczego zupa ogórkowa to „turbodoładowanie” dla jelit?

Ogórki kiszone, które są jednym z najważniejszych składników tej zupy, zawierają wiele cennych mikro- i makroelementów. Na pierwszy plan wysuwa się błonnik pokarmowy. Składnik ten wpływa pozytywnie na pracę układu trawiennego. Usprawnia metabolizm i przyspiesza przemianę materii. W dodatku zapewnia dłuższe uczucie sytości po posiłku i zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład zaparcia czy wzdęcia.

W składzie ogórków znajdziemy również kwas mlekowy, który wpływa pozytywnie na mikroflorę jelit. Pomaga utrzymać jej równowagę i reguluje rytm wypróżnień. Co więcej, ukiszone warzywa dostarczają też sporej dawki antyoksydantów. Związki te spowalniają procesy starzenia, zwalczają wolne rodniki, wzmacniają odporność i chronią komórki przed uszkodzeniem. Przeprowadzone badania dowodzą, że odgrywają one istotną rolę w zapobieganiu wielu chorobom cywilizacyjnym, w tym nowotworom.

Czytaj też:

Ten nietypowy dodatek to sekret idealnego rosołu. Poznaj go i gotuj jak najlepsi kucharzeCzytaj też:

W PRL były hitem, dziś Polacy o nich nie pamiętają. To proste i zdrowe danie to moje odkrycie