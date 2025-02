Spróbuj sposobu Azjatek na „wieczną młodość”. Naturalnie pobudza produkcję kolagenu

Sposobów na to, by opóźnić starzenie się organizmu, jest naprawdę wiele. Warto między innymi zwrócić uwagę na odpowiednie nawyki żywieniowe. Jednym z nich jest włączenie do swojej diety produktu, który nie jest zbyt popularny w naszym kraju, jednak bez trudu można kupić go na przykład przez internet. Chodzi o gumę brzoskwiniową, za którą wręcz szaleją Azjatki.

Sposób Azjatek na młodość

Guma brzoskwiniowa to niepozorny produkt, który ma naprawdę świetne działanie – zarówno na urodę, jak i zdrowie. Jej spożywanie może poprawić jędrność skóry, ale też zapobiec powstawaniu zmarszczek. Opóźnienie procesu starzenia poprzez spożywanie gumy brzoskwiniowej wynika z faktu, że wspiera ona produkcję kolagenu w organizmie (dzięki bogactwu polisacharydów). To właśnie kolagen jest białkiem, które jest niezwykle ważne, by zachować młodość skóry. Z wiekiem jednak nasz organizm traci zdolność do jego produkowania. To z kolei przekłada się na powstawanie zmarszczek i utratę elastyczności skóry.

Badacze są też zdania, że polisacharydy (które są zawarte w gumie brzoskwiniowej) mogą pomagać w ochronie przed szkodliwym działaniem promieni UV, które przyspieszają starzenie się skóry.

Czym dokładnie jest guma brzoskwiniowa?

Guma brzoskwiniowa, popularna wśród Azjatek, jest żywicą pozyskiwaną z gałęzi i pnia drzewa brzoskwiniowego. Powstaje ona w wyniku naturalnego procesu, podczas którego drzewo wytwarza tę lepką substancję. Nazywana jest też żywicą brzoskwiniową czy łzami brzoskwini. Jest to produkt naturalny i całkowicie bezpieczny, bogaty w składniki odżywcze.

W kuchni azjatyckiej używa się jej jako składnik deserów i napojów, nadając im w ten sposób delikatną, żelową konsystencję. Można wykorzystywać ją też jako „zagęszczacz” zup, przez co zyskają one też ciekawszy smak.

