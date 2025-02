Pączki na maślance są o niebo lepsze od klasycznych. Robię je z przepisu ukochanej babci

Tłusty czwartek to wyjątkowy dzień w roku, kiedy bez wyrzutów sumienia można pozwolić sobie na odrobinę słodkiego szaleństwa. Tradycja mówi, że tego dnia każdy powinien zjeść przynajmniej jednego pączka – inaczej może zabraknąć mu szczęścia w nadchodzącym roku. Pączki można kupić w cukierni, gdzie wybór ich smaków jest ogromny, jednak warto spróbować przyrządzić je też samodzielnie w domu.

Tłusty czwartek to świetna okazja, by na chwilę zapomnieć o diecie i delektować się słodkościami. Ja co roku odchodzę jednak odrobinę od tradycji i robię pyszne pączki na maślance. Jest to ciekawa alternatywa dla tradycyjnych pączków. Dzięki maślance ciasto staje się wyjątkowo puszyste, delikatne, a jednocześnie lżejsze niż klasyczne wersje. Zawsze korzystam z przepisu mojej babci, która zdecydowanie była mistrzynią tych słodkości.

Przepis: Pączki na maślance Te pączki są cudownie puszyste, a do tego genialnie smakują Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. 30 min. Liczba porcji 15 Liczba kalorii 249 w każdej porcji Składniki 3/4 szklanki letniego mleka

1 czubata łyżka cukru

szczypta soli

1 łyżka spirytusu

smalec do smażenia

marmolada lub dżem

6 żółtek jaj

50 g drożdży

50 g roztopionego masła

4, 5 szklanki mąki pszennej

0,5 szklanki maślanki Sposób przygotowania Przygotowanie zaczynuNajpierw rozkruszcie drożdże do letniego mleka, dodajcie 1 łyżeczkę cukru i 1 płaską łyżeczkę mąki. Całość porządnie wymieszajcie i odstawcie w ciepłe miejsce na 15 minut. Robienie ciastaDo dużej miski przesiejcie przez sito mąkę, a później wymieszajcie z solą, resztą cukru i żółtkami. Dodajcie zaczyn, a później wlejcie maślankę i roztopione (i ostudzone) masło. Wszystko wymieszajcie tak, by powstała jednolita masa. Wyróbcie ciasto na stolnicy, a później włóżcie je do miski i przykryjcie ściereczką. Odstawcie je w ciepłe miejsce na 1,5 godziny. Przygotowanie pączkówCiasto, które już wyrosło, rozwałkujcie, a później wycinajcie z niego kółka przy użyciu szklanki. Gdy powycinacie kółeczka, przykryjcie je ściereczką i ponownie pozostawcie w ciepłym miejscu do wyrośnięcia na około 40 minut. Smażenie pączkówPo tym czasie w dużym garnku rozgrzejcie smalec. Pączki smażcie pod przykryciem na małej mocy palnika. Wyłóżcie je na ręcznik papierowy, by odsączyć je z nadmiaru tłuszczu. Gdy lekko ostygną – nadziejcie je marmoladą lub dżemem (użyjcie do tego cukierniczej szprycy). Całość możecie posypać cukrem pudrem.

O czym pamiętać podczas robienia pączków na maślance?

Choć zrobienie pączków na maślance wydaje się banalnie proste, to trzeba przestrzegać kilku podstawowych zasad, by ten przysmak się udał. Przede wszystkim pamiętaj o tym, by wszystkie składniki miały temperaturę pokojową. W przeciwnym razie ciasto nie wyrośnie wystarczająco. Maślankę, drożdże, mleko i jajka musisz więc wyjąć odpowiednio wcześnie z lodówki – najlepiej zrobić to na kilka godzin przed rozpoczęciem przyrządzania ciasta na pączki. Bardzo ważne jest też, by do takich pączków dodać odrobinę spirytusu lub octu (chodzi o naprawdę minimalną ilość). Inaczej pączki będą chłonąć tłuszcz podczas smażenia, a w konsekwencji będą też mniej smaczne. Nie musisz się obawiać – posmak octu lub spirytusu nie będzie w ogóle wyczuwalny w pączkach. Jeśli z kolei chcesz spróbować czegoś zupełnie nowego, to przygotuj pączki z płatków owsianych – zrobisz je w ekspresowym tempie i możesz zajadać się nimi nawet na diecie.

