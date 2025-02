Te ekspresowe pączki zawsze robię na tłusty czwartek. Rodzina się nimi zajada i chce więcej

Pączki to nieodłączny element tłustego czwartku – słodka tradycja, którą celebrujemy co roku. W tym dniu każdy może pozwolić sobie na chwilę „słodkiego szaleństwa”, zajadając się tymi przysmakami z marmoladą. Według zwyczaju, kto w tym dniu zje pączka, temu będzie sprzyjać szczęście. To idealna okazja, by na moment zapomnieć o diecie i delektować się smakiem tych słodkości. Niektórzy kupują pączki w cukierni, inni przygotowują je samodzielnie w domu. Ja zawsze przyrządzam ekspresowe pączki z jednym, szczególnym składnikiem.

Jak zrobić ekspresowe pączki na tłusty czwartek?

W tym roku spróbujcie przygotować pączki w nieco zmieniony sposób. Zamiast korzystać z klasycznego przepisu, warto postawić na łatwiejszą recepturę, dzięki której ten przysmak zrobicie w naprawdę błyskawicznym tempie. Doskonałym pomysłem jest więc przyrządzenie pączków ze skyrem. Będą one cudownie puszyste, a do tego znacznie mniej kaloryczne niż te tradycyjne.

Przepis: Pączki ze skyru Te pączki są obłędnie smaczne i mają mało kalorii Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 162 w każdej porcji Składniki 2 duże jajka

600 gramów skyru waniliowego

2 łyżeczki proszku do pieczenia

250 g mąki orkiszowej Sposób przygotowania Mieszanie produktówPrzesiejcie mąkę do miski, dodajcie proszek do pieczenia i wymieszajcie. Dodajcie następnie skyr, jajka i zmiksujcie całość. Róbcie to do momentu, aż uzyskacie gładkie, gęste ciasto. Formowanie pączkówZwilżcie delikatnie dłonie wodą i przejdźcie do formowania pączków. Weźcie kawałek ciasta i zróbcie z niego niewielką kulkę. Pieczenie pączkówRozgrzejcie piekarnik do 180 stopni Celsjusza i ustawcie grzanie góra-dół. Blachę wyłóżcie papierem do pieczenia i przełóżcie na nią gotowe pączki. Pieczcie je przez około 25-30 minut.

Dlaczego warto wprowadzić skyr do diety?

Skyr, czyli islandzki nabiał o wysokiej zawartości białka i niewielkiej ilości tłuszczu, to doskonałe uzupełnienie naszej diety. Jest świetnym źródłem wapnia, który wspiera mocne kości i zęby, a także zawiera probiotyki korzystne dla układu trawiennego. Dzięki wysokiej zawartości białka pomaga w budowie i regeneracji mięśni, przez co jest idealnym wyborem dla osób aktywnych fizycznie. Skyr jest także niskokaloryczny, co wspomaga kontrolę masy ciała. Dzięki łagodnemu smakowi i kremowej konsystencji świetnie sprawdza się zarówno na słodko, jak i w wytrawnych daniach.

