Nie kupuj więcej wędlin w sklepie. Zrób ten schab raz i już nie wrócisz do gotowców

Schab to popularne mięso. Większość osób wykorzystuje go do przyrządzenia kotletów schabowych, roladek lub zrazów. Jednak to nie tylko świetna propozycja obiadowa, ale też doskonały dodatek do kanapek. Warto zastąpić nim sklepowe wędliny. Jest od nich sto razy smaczniejszy i nierzadko znacznie zdrowszy. Zobacz, jak go zrobić.

Jak zrobić schab „10 minut”?

Przygotowanie mięsnego przysmaku nie wymaga wiele wysiłku. Wystarczy kilkanaście minut pracy. Reszta praktycznie zrobi się sama. Jedyne, o czym musisz pamiętać, to wymieszanie ze sobą poszczególnych składników i pozostawienie schabu w powstałej miksturze. Nie zapomnij też uzbroić się w cierpliwość. Mięso potrzebuje trochę czasu, by przejść smakiem i aromatem produktów wykorzystanych do przyrządzenia zalewy. Warto jednak poczekać, bo efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania.

Przepis: Domowy schab na kanapki Nie wymaga wiele pracy i świetnie smakuje. To świetny zamiennik sklepowych wędlin. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 40 w każdej porcji Składniki 1 kg schabu w kawałku Na zalewę: 2 litry wody

1,5 łyżki musztardy francuskiej

1,5 łyżki majonezu

6 ząbków czosnku

3 łyżki soli

3 ziarna jałowca

3 liście laurowe

6 ziaren ziela angielskiego

2 łyżki majeranku

1 łyżeczka pieprzu ziarnistego

1 łyżeczka pieprzu ziołowego

2 łyżeczki słodkiej papryki Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówOczyść schab z błon i nadmiaru tłuszczu. Przeciśnij ząbek przez praskę. Robienie zalewyWlej wodę do dużego garnka i dodaj do niego pozostałe składniki na marynatę. Wymieszaj całość dokładnie trzepaczką, by stworzyć jednolitą całość. Gotowanie schabuWłóż mięso do zimnej marynaty. Gotuj je przez 10 minut, licząc od momentu, gdy marynata zacznie wrzeć. Zdejmij garnek z ognia i pozostaw schab do wystudzenia, najlepiej całą noc. Następnego dnia powtórz wskazaną czynność. Doprowadź marynatę do wrzenia i gotuj przez 10 minut, licząc od tego momentu. Pozostaw mięso do wystudzenia. Gdy ostygnie, wstaw go do lodówki.

Tak przygotowany schab wspaniale komponuje się z różnymi dodatkami. Można go potraktować jako zamiennik sklepowej wędliny albo podawać na ciepło z sosem (np. pieczarkowym, śmietanowym, koperkowym czy chrzanowym).

Dlaczego gotowany schab jest lepszy od sklepowej wędliny?

Domowy schab nie zawiera żadnych sztucznych utrwalaczy czy wzmacniaczy smaku. Zwykle nie brakuje ich za to w sklepowych wędlinach. Co więcej, tego typu wyroby nierzadko mają w swoim składzie MOM, czyli mięso oddzielone mechanicznie, które z prawdziwym mięsem nie ma w zasadzie nic wspólnego. To masa złożona z tłuszczu i takich elementów jak na przykład kości czy chrząstki. Zazwyczaj dodaje się również do niej sporą ilość konserwantów, by przedłużyć przydatność produktu do spożycia.

Domowy schab ma znacznie wyższą wartość odżywczą. Dostarcza łatwo przyswajalnego białka i wielu mikroelementów, takich jak na przykład żelazo, fosfor, selen, wapń, cynk czy potas. Spożywany w rozsądnych ilościach staje się wartościowym składnikiem dobrze zbilansowanej diety.

