To najprostsze i najszybsze placuszki na śniadanie. Moja rodzina prosi o nie codziennie

Jajecznica, kanapki czy naleśniki to jedne z najczęściej wybieranych dań na śniadanie. Są proste w przygotowaniu, sycące i zazwyczaj bardzo smaczne. Jednak, mimo swojej popularności, z czasem mogą się znudzić, zwłaszcza jeśli jemy je codziennie. Warto wtedy poszukać nowych inspiracji, by urozmaicić poranny posiłek i wprowadzić do niego trochę świeżości. Świetnym pomysłem jest zrobienie pysznych placuszków, które zasmakują całej rodzinie.

Ekspresowe placuszki śniadaniowe

Ciekawą alternatywą na przykład zamiast klasycznych naleśników są proste w przygotowaniu placuszki. Co więcej, do ich przyrządzenia wystarczy tylko kilka składników, które większość z was ma w swoim domu. Takie ekspresowe placuszki to świetne rozwiązanie na śniadanie, zwłaszcza gdy rano brakuje czasu. Przygotowuje się je błyskawicznie, a do ich zrobienia wystarczą podstawowe składniki, które zazwyczaj mamy w kuchni. Mimo prostoty przygotowania są naprawdę pyszne.

Przepis: Błyskawiczne placuszki Te placuszki są banalnie proste w przygotowaniu, a obłędnie smakują Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 82 w każdej porcji Składniki 1,5 szklanki mąki pszennej

3 jajka

1 szklanka mleka

2 łyżki cukru waniliowego

1 pełna łyżeczka proszku do pieczenia Sposób przygotowania Mieszanie składnikówNajpierw wlej do miski mleko, wbij jajka, dodaj cukier oraz mąkę zmieszaną z proszkiem do pieczenia. Całość dokładnie wymieszaj. Masa musi być jednolita i nie powinno w niej być grudek. Smażenie placuszkówRozgrzej patelnię i na odrobinie oleju smaż placuszki z obu stron na małym ogniu.

Jak podać placuszki na śniadanie?

Takie placuszki śniadaniowe można podać na wiele ciekawych i apetycznych sposobów. Świetnie smakują z owocami sezonowymi, jogurtem naturalnym lub kremowym serkiem. Jeśli podasz je na przykład ze skyrem, to będą jeszcze bardziej pożywne, ponieważ dostarczysz do swojego organizmu jeszcze więcej białka. Można je też polać miodem, syropem klonowym albo roztopioną czekoladą, dodając ulubione orzechy czy wiórki kokosowe. Doskonale smakują z mascarpone i świeżymi malinami, oprószone delikatnie cukrem pudrem. Placuszki fantastycznie komponują się również z musem jabłkowym i szczyptą cynamonu. Można też sięgnąć po serek waniliowy i brzoskwinie – to idealna kompozycja. Jeśli masz ochotę na więcej kuchennych eksperymentów, możesz też spróbować przyrządzić „piegowate” placuszki, które zrobią furorę w każdy domu – nie tylko wspaniale wyglądają, ale też genialnie smakują.

