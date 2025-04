Chcesz młodszą skórę i sprawniejsze stawy? Zrób ten przysmak polecany przez dietetyka

Kolagen to białko, które stanowi podstawowy budulec skóry, ścięgien, kości, chrząstek i naczyń krwionośnych. Jest odpowiedzialny za elastyczność, jędrność oraz wytrzymałość tkanek, dzięki czemu odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia skóry, stawów i kości. Z wiekiem naturalna produkcja kolagenu w organizmie maleje, co może prowadzić do pojawienia się zmarszczek, osłabienia stawów i spadku gęstości kości. Dlatego wiele osób sięga po suplementy kolagenowe, aby wspierać regenerację tkanek i opóźnić oznaki starzenia. Okazuje się jednak, że wcale nie musimy kupować drogich „specyfików”.

Jak zrobić kolagenową galaretkę? Prosty przepis?

Doktor Bartosz Kulczyński, specjalista z zakresu dietetyki i technologii żywienia, podzielił się przepisem na pyszną i zdrową galaretkę kolagenową o smaku brzoskwiniowym, którą bez trudu można przygotować samodzielnie w domu. To świetna propozycja dla osób dbających o skórę, stawy i ogólną kondycję organizmu. Przepis jest prosty i nie wymaga drogich składników, a efekt zachwyca zarówno smakiem, jak i korzyściami zdrowotnymi.

Przepis: Galaretka kolagenowa Ta galaretka jest nie tylko zdrowa, ale też świetnie smakuje. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 61 Składniki 150 g brzoskwiń, najlepiej świeżych (ale mogą być też mrożone)

80 ml soku pomarańczowego

2 łyżeczki erytrytolu

6 g żelatyny

2 łyżki zimnej wody Sposób przygotowania Przygotowanie żelatynyŻelatynę wsyp do filiżanki i zalej zimną wodą. Odstaw na około 10 minut do napęcznienia. Mieszanie składnikówObierz i pokrój brzoskwinię. Zmiksuj ją razem z sokiem pomarańczowym i erytrytolem na gładką masę. Podgrzewanie masyCałość przelej do rondelka i podgrzewaj na średnim ogniu, ale nie doprowadź do wrzenia. Dodaj napęczniałą żelatynę i mieszaj do całkowitego rozpuszczenia. Chłodzenie galaretkiNa końcu wlej wszystko do szklanki do połowy wysokości, wystudź i włóż do lodówki na około godzinę.

Jakie właściwości ma kolagen?

Dietetyk wyjaśnił również, jakie korzyści dla naszego organizmu niesie spożywanie kolagenu. Podkreślił, że przyczynia się do utrzymania elastyczności i jędrności tkanek.

Kolagen to przede wszystkim balsam dla naszej skóry. Ma to szczególne znaczenie dla osób 40+, ponieważ już w wieku zaledwie 50 lat tracimy aż 1/4 kolagenu obecnego w skórze. Badania zaś potwierdzają, że spożywanie kolagenu poprawia elastyczność skóry, zwiększa jej nawilżenie i wygładza zmarszczki – wyjaśnił dietetyk.

Ekspert dodał również, że kolagen jest bardzo ważny dla prawidłowego działania układu mięśniowo-szkieletowego. Zapewnia on płynność ruchu stawów, a także zmniejsza ich sztywność u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów.

Do tego badacze zauważyli, że kolagen spowalnia starzenie się kości i sprawia, że dłużej zachowujemy siłę swoich mięśni. Dzięki spożywaniu kolagenu poprawia się również nasze krążenie – ponieważ sprawia on, że naczynia krwionośne stają się mniej sztywne i są bardziej elastyczne. Dodatkowo wzmacnia on barierę jelitową, co ma kluczowe znaczenie dla ich zdrowia – podsumował ekspert.

