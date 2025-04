Dietetyk ostrzega: nie kupuj takiego mleka! Zobacz, czy masz je w lodówce

Mleko to obowiązkowy produkt w wielu domach, często traktowany jako podstawowy element codziennej diety. Najczęściej dodajemy je do kawy, aby nadać jej delikatniejszy smak i kremową konsystencję. Oprócz tego mleko jest niezastąpione przy przygotowywaniu różnego rodzaju deserów, naleśników, budyniów czy ciast. Stanowi też bazę wielu sosów i koktajli, dlatego zawsze warto mieć je w lodówce. Trzeba jednak zwracać uwagę na to, jakie mleko wybieramy.

Dietetyk odradza kupowanie takiego mleka

Dietetyk Bartek Szemraj przekonuje, że to, jakie mleko wybieramy, ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia.

Niektóre rodzaje mleka mogą wręcz szkodzić twojemu zdrowiu i zamiast dostarczać cennych składników odżywczych, mogą po prostu obciążać organizm – zauważył ekspert.

Jak wyjaśnił specjalista, mleko UHT, czyli mleko, które najczęściej możemy spotkać w sklepach, jest poddawane działaniu bardzo wysokiej temperatury, co oczywiście wydłuża jego trwałość, ale jednocześnie niszczy większość enzymów i częściowo zmienia strukturę białek. W praktyce oznacza to, że organizm może gorzej je trawić, a wartość odżywcza jest niższa niż w mleku świeżym. Kolejnym mlekiem, którego powinniśmy unikać, jest mleko odtłuszczone.

Przez lata uważano, że tłuszcz mleczny jest niezdrowy, dlatego zaczęto bardzo mocno promować mleka 0% lub 1,5%. Problem w tym, że usunięcie tłuszczu pozbawia mleko różnych witamin, w tym A,D,E i K, które są rozpuszczalne w tłuszczach. W efekcie pijesz napój, który ma znacznie mniej wartości odżywczych niż pełnotłuste mleko – podsumował dietetyk.

Jakie mleko wybierać?

Dietetyk w swoim filmie opublikowanym na YouTube wyjaśnił, że najlepszym wyborem jest świeże, pełnotłuste mleko i to oznaczone jako „bio”, czyli pochodzące z ekologicznych gospodarstw.

Większość mleka w supermarketach pochodzi od krów karmionych paszami GMO, antybiotykami i hormonami wzrostu. W mleku mogą znajdować się śladowe ilości tych substancji, co z kolei może wpływać na twój organizm. Jeśli pijesz mleko, warto wybrać to pochodzące z ekologicznych hodowli, gdzie krowy są karmione naturalnie – wyjaśnił specjalista.

