Siostra pokazała mi najprostszy przepis na ciasto z rabarbarem. Zrobisz je w 20 minut

Szybkie i proste ciasta to doskonały sposób na pyszny deser lub słodką przekąskę na przykład do kawy, którą można przygotować niemal w każdej chwili. Ich ogromną zaletą jest to, że nie wymagają godzin spędzonych w kuchni – wiele z nich można zrobić w mniej niż 30 minut. Idealnie sprawdzają się, gdy mamy ochotę na coś słodkiego lub gdy niespodziewanie pojawią się goście. Dzięki prostym składnikom i nieskomplikowanym przepisom, każdy – nawet początkujący – poradzi sobie z ich przygotowaniem. To świetny sposób, by w domowy sposób zaspokoić apetyt na coś pysznego. Wcale nie trzeba „zostawiać fortuny” w cukierniach, by delektować się obłędnie smacznymi wypiekami.

Jak zrobić szybkie ciasto z rabarbarem? Prosty przepis

Maj to idealny moment, by sięgnąć po świeży rabarbar, który właśnie wtedy jest najsmaczniejszy i najłatwiej dostępny. Warto wykorzystać ten krótki sezon, by przygotować z niego coś pysznego. Świetnym pomysłem jest szybkie i proste ciasto z rabarbarem – lekkie, delikatnie kwaskowate, idealne na wiosenne popołudnie. To deser, który nie tylko cieszy smakiem, ale też pozwala w pełni docenić uroki sezonowych składników.

Przepis: Ciasto z rabarbarem To ciasto smakuje naprawdę doskonale, koniecznie spróbuj je zrobić Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 45 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 290 w każdej porcji Składniki 125 g jogurtu greckiego lub naturalnego

125 g masła, roztopionego i lekko przestudzonego

2 duże jajka

180 g drobnego cukru do wypieków

8 g cukru wanilinowego lub 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

250 g mąki pszennej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

500 g rabarbaru Sposób przygotowania Przygotowanie rabarbaruPorządnie umyj rabarbar, a następnie pokrój go na drobne kawałki (około 2 cm). Mieszanie składnikówW naczyniu umieść jogurt, masło, jajka i oba cukry, następnie wymieszaj. Do całości przesiej mąkę pszenną i proszek do pieczenia. Całość ponownie wymieszaj aż do połączenia się wszystkich składników. Pieczenie ciastaDo formy o średnicy 25 cm wyłożonej papierem do pieczenia przełóż ciasto. Piecz w temperaturze 170 stopni Celsjusza przez około 45 minut (aż do połączenia się wszystkich składników).

Jak jeszcze można wykorzystać rabarbar?

Rabarbar to niezwykle wszechstronny składnik, który można wykorzystać na wiele pysznych sposobów. Oprócz ciast świetnie sprawdza się w kompotach, które doskonale gaszą pragnienie w ciepłe dni. Można z niego przygotować także domowe dżemy, konfitury czy różnego rodzaju musy, które świetnie smakują z naleśnikami, goframi albo jako dodatek do jogurtu lub owsianki. Rabarbar doskonale sprawdzi się też jako ciekawy, lekko kwaśny akcent w wytrawnych daniach, na przykład z mięsem. To naprawdę uniwersalne warzywo, które warto wykorzystać w kuchni. Koniecznie sprawdź też, dlaczego warto sięgać po rabarbar.

