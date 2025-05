Zrób mięciutkie i puszyste „rogaliki bez czekania”. Przepis dostałam od sąsiadki

Nie ma lepszego dodatku do kawy niż domowe wypieki – ich cudowny smak tworzy idealne dopełnienie do tego aromatycznego napoju. Ciepłe ciasto, chrupiące ciasteczka czy puszyste drożdżówki sprawiają, że każda filiżanka kawy lub herbaty smakuje jeszcze lepiej. Wypieki przygotowane w domu mają w sobie coś wyjątkowego – to zdecydowanie smaczniejsza opcja niż sklepowe słodycze lub ciasta kupione w cukierni.

Przepis na szybkie i smaczne rogaliki

Ostatnio sąsiadka dała mi przepis na genialny wypiek – rogaliki bez czekania. Robi się je naprawdę szybko, a do tego są niezwykle smaczne. Gdy spróbowałam u niej tych słodkości – nie mogłam oprzeć się, by sięgnąć po kilka dokładek. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak bardzo smakowało mi jakieś ciasto. Postanowiłam zrobić je sama i ku mojemu zaskoczeniu, okazało się, że było to niezwykle proste.

Przepis: Mięciutkie rogaliki Te rogaliki smakują sto razy lepiej niż wypieki z cukierni Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 20 Liczba kalorii 180 w każdej porcji Składniki 250 g tłustego lub półtłustego twarogu

250 g zimnego masła

2 łyżki cukru pudru

1/3 łyżeczki soli (2 g)

250 g mąki pszennej typ 550

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

nadzienie

cukier puder do smaku Sposób przygotowania Mieszanie składnikówMąkę i proszek do pieczenia zmieszaj razem i wysyp na stolnicę. Dodaj pokrojone masło, a także przetarty przez sito ser. Dosyp sól i cukier puder. Całość posiekaj ostrym nożem, a później szybko zagnieć. Wałkowanie ciastaGotowe ciasto podziel na pół i cienko rozwałkuj. W trakcie podsypuj stolnicę mąką – ciasto nie powinno się kleić. Rozwałkowane ciasto podziel na cztery ćwiartki. Później każdą z ćwiartek przekrój na trzy części. Na krótszym boku powstałych trójkącików ułóż nadzienie i zawiń, formując rogaliki. Gotowe rogaliki ułóż na wyłożonej papierem do pieczenia blaszce. Pieczenie rogalikówRogaliki piecz w temperaturze 180 stopni Celsjusza (bez termoobiegu) przez 30 minut, aż nabiorą złotego koloru. Później je ostudź i posyp cukrem pudrem.

Czym można nadziać rogaliki?

Rogaliki można nadziać na wiele pysznych sposobów, w zależności od upodobań i okazji. Klasyką są nadzienia owocowe, takie jak dżem truskawkowy, morelowy czy śliwkowy, które dodają wypiekom naturalnej słodyczy. Rogaliki cudownie będą smakować także z marmoladą różaną, Świetnie sprawdzają się też rogaliki z czekoladą – wystarczy mała kostka czekolady gorzkiej lub mlecznej na jeden rogalik. Możesz użyć też popularnej nutelli, a jeśli wolisz coś nieco zdrowszego, to spróbuj sam przygotować taką domową fit nutellę.

Miłośnicy słodkich smaków takie wypieki mogą nadziać też kremem orzechowym lub budyniem – idealne na deser lub do popołudniowej kawy. Dobrym nadzieniem do rogalików jest też twaróg wymieszany z żółtkami jaj, cukrem oraz odrobiną wanilii – taka gotowa masa jest wtedy cudownie kremowa. Można użyć też serka mascarpone połączonego z cukrem pudrem.

Czytaj też:

To najgorsze bułki z Biedronki. Dietetyk: unikaj ich, jeśli dbasz o zdrowie i sylwetkęCzytaj też:

Siostra pokazała mi najprostszy przepis na ciasto z rabarbarem. Zrobisz je w 20 minut