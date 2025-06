Jesz truskawki? Dietetyczka ostrzega: ten błąd kosztuje cię zdrowie jelit

Dietetyk dr Hanna Stolińska aktywnie działa w sieci, gdzie dzieli się swoją wiedzą na temat zdrowego odżywiania. W publikowanych materiałach porusza kwestie związane z odchudzaniem i profilaktyką chorób układu pokarmowego. W jednym z ostatnich postów zwróciła uwagę na problem szkodliwości truskawek. Te owoce, choć pyszne i zdrowe, mogą też wywierać negatywny wpływ na organizm. Ekspertka obserwuje to zjawisko co roku, gdy tylko rozpoczyna się sezon na wspomniane przysmaki. Teraz bije na alarm i ostrzega swoich obserwatorów.

Komu truskawki mogą zaszkodzić?

Truskawki są groźne nie tylko dla alergików czy osób z nadwrażliwością na salicylany. Mogą zaszkodzić również pacjentom z zespołem rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO), zespołem nieszczelnego jelita oraz zespołem jelita drażliwego (IBS). W tych grupach spożycie truskawek może wywołać wiele nieprzyjemnych objawów ze strony układu pokarmowego, takich jak na przykład wzdęcia, nadmierne gazy czy bóle brzucha.

Od kilku tygodni widzę coś, co dzieje się co roku. Wzrost problemów jelitowych u pacjentów. Co ciekawe, to zaczyna się właśnie wtedy, kiedy zaczyna się sezon na truskawki – zauważa dr Hanna Stolińska.

Ekspertka podkreśla, że należą one do najbardziej pryskanych owoców. Środki ochrony roślin podrażniają jelita i zaburzają pracę układu pokarmowego. Dotyczy to przede wszystkim przywołanych wcześniej grup, czyli osób z SIBO, IBS oraz z przepuszczalnością jelit.

Jak dobrze myć truskawki?

Mierzenie się z problemami jelitowymi nie musi jednak oznaczać rezygnacji z jedzenia truskawek. Należy jednak zachować umiar. Trzeba też pamiętać o dokładnym umyciu owoców, zanim te trafią na talerz. Przepłukanie ich pod wodą nie wystarczy. Warto myć owoce w roztworze z sodą oczyszczoną. Wystarczy dodać 5-10 gramów tego składnika do miski z wodą i dokładnie wymieszać, a następnie zanurzyć przysmaki w powstałej miksturze. Owoce powinny spędzić w tej „kąpieli” od 5 do 10 minut.

