Dość nudnych śniadań? Wypróbuj placuszki z 2 składników, które smakują jak marzenie

Naleśniki i racuchy to świetny pomysł na smaczne i szybkie śniadanie lub kolację. Są sycące, można je przygotować na słodko lub wytrawnie, a ich smak często przypomina nam domowe, rodzinne chwile. Jednak z czasem nawet ulubione potrawy mogą się znudzić, a codzienne śniadanie w tej samej formie staje się monotonne. Dlatego warto od czasu do czasu poeksperymentować – zmienić nadzienie, dodać nowe składniki, a nawet spróbować innych przepisów.

Przepis na proste placuszki z dwóch składników

Warto zrobić na przykład placuszki z jajek i bananów. To wyjątkowo proste i szybkie danie, które naprawdę świetnie smakują. Wystarczą tylko dwa składniki – które większość ma w swojej lodówce – by w kilka minut przygotować lekką, pyszną i pożywną potrawę. To świetne rozwiązanie dla zabieganych osób, które nie mają czasu na długie gotowanie, a chcą zjeść coś domowego i zdrowego. Co więcej, to też doskonały patent na wykorzystanie już bardzo dojrzałych bananów, które w przeciwnym razie mogłyby się po prostu zmarnować.

Przepis: Placuszki z dwóch składników Te placuszki doskonale smakują, a ich przygotowanie jest banalnie proste Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 122 w każdej porcji Składniki 2 średnie, dojrzałe banany

4 średnie jajk Sposób przygotowania Przygotowanie bananówObierz banany i rozgnieć je widelcem lub zmiksuj na gładką masę. Ubijanie białekW osobnej misce ubij jajka na puszystą pianę. Łączenie składnikówDelikatnie połącz ubite jajka z przygotowaną masą bananową. Smażenie placuszkówRozgrzej patelnię z odrobiną oleju na średnim ogniu. Nakładaj porcje ciasta na patelnię, formując małe placuszki. Smaż z obu stron na złoty kolor, około 2-3 minuty z każdej strony.

Czym urozmaicić bananowe placki?

Takie placuszki nie tylko sycą, ale też można je łatwo urozmaicić dodatkami. Placuszki bananowe można podać na wiele ciekawych i apetycznych sposobów, które jeszcze bardziej wydobędą ich naturalną słodycz i sprawią, że będą dużo smaczniejsze. Świetnie komponują się z jogurtem naturalnym lub greckim oraz świeżymi owocami, takimi jak truskawki, borówki czy kiwi. Można je także polać odrobiną miodu, syropu klonowego lub podać z masłem orzechowym. Miłośnicy chrupiących dodatków mogą posypać je orzechami, płatkami migdałów lub wiórkami kokosowymi. Oczywiście będę się świetnie prezentować też podane z kawałkami bananów. Jeśli masz ochotę na nieco kuchennych eksperymentów, to koniecznie spróbuj przygotować „piegowate placuszki”, które z pewnością zrobią furorę w twoim domu.

