Znudziły ci się kotlety? Te chrupiące kulki z indyka znikają w sekundę – nawet teściowa prosi o przepis

Weekend dobiegł końca, a ty nie zdążyłaś uzupełnić jeszcze zapasów w lodówce? Nic straconego. By przygotować pyszny i sycący obiad dla całej rodziny, nie potrzebujesz wielu produktów. Te chrupiące kulki są tego najlepszym dowodem. Zobacz, jak je zrobić. Prosto, szybko, łatwo i przyjemnie. Bliscy będą zachwyceni, a ty wcale się nie napracujesz. To świetna alternatywa dla klasycznych mielonych. Możesz je również śmiało wykorzystać jako przekąskę. Zrobią furorę na niejednej domowej imprezie.

Jak zrobić prosty obiad z 3 składników?

Mielone mięso z indyka, żółty ser i pieczarki. Tyle w zupełności wystarczy, by „wyczarować” pyszny i sycący obiad na miarę restauracyjnego menu. To proste, a zarazem bardzo „wdzięczne” danie, które możesz przygotować na wiele różnych sposobów i wzbogacić o inne lubiane składniki, na przykład szczypiorek, koperek, natkę pietruszki, paprykę, cukinię etc. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać to, co masz w danym momencie pod ręką, w tym różne „resztki”, które zalegają w lodówce.

Przepis: Chrupiące mięsne kulki To świetna propozycja zarówno na obiad, jak i przekąskę Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 152 w każdej porcji Składniki 500 g mięsa mielonego z indyka

200 g pieczarek

100 g żółtego sera Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Opcjonalnie: roztrzepane jajko i bułka tarta do obtoczenia kulek Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOczyść pieczarki. Pokrój je w drobną kostkę lub zetrzyj na tarce Podsmaż je na maśle przez kilka minut aż wyparuje z nich nadmiar wody i lekko się zarumienią. Zatrzyj ser na tarce. Łączenie składnikówDo dużej miski przełóż mielone mięso z indyka. Dodaj przestudzone pieczarki oraz starty żółty ser. Wymieszaj wszystko rękami lub łyżką, aż składniki dobrze się połączą. Formowanie kulekZ gotowej masy formuj w dłoniach kulki dowolnej wielkości. Jeśli masa lekko się klei, możesz zwilżyć dłonie wodą. Jeśli chcesz, możesz obtoczyć je w roztrzepanym jajku, a następnie w bułce tartej. Panierka sprawi, że kulki będą chrupiące z zewnątrz i soczyste w środku (opcjonalnie) Smażenie lub pieczenie kulekRozgrzej tłuszcz i smaż kulki z każdej strony na złoty kolor przez ok. 2–3 minuty. Możesz też piec kulki w piekarniku nagrzanym do 190 stopni Celsjusza przez ok. 20 minut (obróć w połowie pieczenia).

Chrupiące kulki z indyka na szybki obiad – przydatne wskazówki

Jeśli nie masz w domu indyka, wykorzystaj kurczaka lub mieszankę mięsa wieprzowo-wołowego. Najlepiej będzie, jeśli zmielisz je samodzielnie w maszynce. Jeżeli natomiast decydujesz się na zakup gotowego wariantu, pamiętaj, by wybrać ten z jak najprostszym składem bez dodatku MOM (mięsa oddzielanego mechanicznie), fosforanów, azotanów i innych sztucznych ulepszaczy czy wzmacniaczy smaku. Żółty ser dobierz według swoich indywidualnych preferencji. Świetnie sprawdzi się między innymi cheddar, gouda czy edamski. Pamiętaj, że kulki możesz podać na wiele różnych sposobów, na przykład z:

mizerią i ziemniakami,

ryżem lub kaszą i lekką surówką z sezonowych warzyw,

ulubionym sosem (pomidorowym, czosnkowym, grzybowym, śmietanowym etc.).

Jeśli zrobisz malutkie mięsne kuleczki, możesz śmiało potraktować je jako dodatek do makaronu czy domowej tortilli.

