Nie daj się zmęczeniu! Tak naturalnie zwiększysz wchłanianie żelaza. Sprawdź sprytne triki

Żelazo jest niezwykle istotne w naszej diecie. Odgrywa kluczową rolę w transporcie tlenu, ponieważ jest głównym składnikiem hemoglobiny. Poziom żelaza w naszym organizmie wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego. Przekłada się również na naszą energię czy koncentrację. Niedobór żelaza może prowadzić między innymi do anemii, osłabienia, zmęczenia czy problemów z pamięcią.

Co wspiera wchłanianie żelaza?

Ważne jest, żeby nasza dieta zawierała produkty bogate w żelazo. Znaczenie ma jednak nie tylko to, co jemy, ale też to, co pijemy do posiłków. Niektóre napoje wspierają wchłanianie żelaza, inne je blokują. Warto sięgać między innymi po wodę z cytryną. Owoc ten jest dobrym źródłem witaminy C, która znacząco zwiększa przyswajanie żelaza niehemowego, czyli pochodzącego z produktów roślinnych. Witamina C przekształca żelazo do formy łatwiej przyswajalnej przez organizm i jednocześnie hamuje działanie substancji, które utrudniają jego wchłanianie, takich jak fityniany obecne w niektórych roślinach. Podobnie jak woda z cytryną działa sok pomarańczowy.

Kolejnym napojem, który warto pić, jest zakwas z buraków. Także jest bogaty w witaminę C, która pomaga w przyswajaniu żelaza, ale również zawiera kwas mlekowy, a ten korzystnie wpływa na mikroflorę jelitową, co wspiera wchłanianie składników mineralnych. Dobrze jest też pić napar z pokrzywy, który sam w sobie jest bogaty w żelazo, ale też w witaminę C.

Produktów zawierających duże ilości żelaza nie należy popijać mlekiem, ponieważ ma ono sporo wapnia, które hamuje wchłanianie żelaza w jelitach. Znacząco zmniejszać przyswajanie tego składnika może także herbata, kawa oraz napoje typu cola.

Jakie produkty są bogate w żelazo?

Żelazo w pożywieniu występuje w dwóch formach: hemowej, którą organizm przyswaja łatwiej, oraz niehemowej – wchłanianej trudniej. Pierwszy rodzaj żelaza znajdziemy głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego, takich jak czerwone mięso, podroby (na przykład wątróbka), drób, ryby i owoce morza.

Natomiast źródła żelaza niehemowego to przede wszystkim produkty roślinne: rośliny strączkowe (na przykład soczewica, fasola, ciecierzyca), zielone warzywa liściaste, takie jak szpinak czy jarmuż, buraki, pestki dyni, orzechy, suszone owoce oraz pełnoziarniste zboża. Koniecznie sprawdź, jakie są objawy niedoborów żelaza.

