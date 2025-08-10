Ten słodki krem owsiankowy to dla mnie mistrzostwo. Zrobisz go w 10 minut. Zobacz przepis

Wiele osób chętnie sięga po płatki owsiane. Nic dziwnego, ponieważ są zdrowe, sycące, a do tego można je przygotować na wiele smacznych sposobów. Najczęściej jemy je na śniadanie lub kolację pod postacią owsianki, jednak z powodzeniem z tych płatków można przyrządzić też przepyszny deser.

Jak zrobić krem owsiankowy? Przepis

Do jego przygotowania będziesz potrzebować płatków owsianych, a także serka wiejskiego, który jest świetnym źródłem białka. W przepisie znajdują się również nasiona chia – podobnie jak płatki owsiane, są one bogate w błonnik pokarmowy, który wspiera trawienie, a także sprawia, że czujemy się dłużej najedzeni. Receptura zawiera również kakao naturalne, czyli doskonałe źródło przeciwutleniaczy, które pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Dodatkowo jest ono bogate w magnez, wspierający pracę układu nerwowego i mięśni.

Przepis: Krem owsiankowy Ten krem smakuje naprawdę obłędnie, musisz spróbować! Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 3 Liczba kalorii 284 w każdej porcji Składniki 50 g płatków owsianych

10 g nasion chia

200 g serka wiejskiego

90 g banana

10 g kakao naturalnego

2 ciastka Oreo

150 g borówek, malin Sposób przygotowania Blendowanie składnikówWszystkie składniki oprócz borówek i malin zblenduj na gładki krem. Chłodzenie masyMasę przełóż do miseczki i schłódź przez około 2 godziny. Następnie dodaj owoce.

Co jeszcze dodać do takiego kremu?

Do kremu owsiankowego możesz dodać świeże owoce – będzie nie tylko smacznie, ale też naprawdę zdrowo. Świetnie sprawdzą się plasterki banana, a także maliny czy borówki, które są doskonałym źródłem antyoksydantów. Możesz wykorzystać też kawałki jabłek, gruszek, śliwki, brzoskwinie czy inne owoce sezonowe. Warto dorzucić również orzechy i nasiona, które są źródłem zdrowych tłuszczów, a przy tym sprawiają, że całość przyjemnie chrupie. Unikaj jednak dodawania cukru – taki krem jest już wystarczająco słodki za sprawą ciasteczek.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane?

Płatki owsiane są bardzo wartościowym produktem, który na stałe powinien zagościć w naszym jadłospisie. Są bogate we wspomniany już wcześniej błonnik, a szczególnie w beta-glukan, który pomaga obniżać poziom „złego” cholesterolu i wspiera zdrowie serca. Zawierają także witaminy z grupy B oraz są źródłem magnezu, żelaza i cynku. Ich niski indeks glikemiczny sprawia, że są dobrym wyborem dla osób dbających o stabilny poziom cukru we krwi. Koniecznie zobacz też, jakie płatki są najlepsze dla zdrowia – dietetyk nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości.

