Nie przegap sezonowych perełek! Dietetyk zdradza, co jeść w sierpniu, by poczuć różnicę

Rozpoczął się sierpień, a więc miesiąc, w którym nadal możemy delektować się sezonowymi warzywami i owocami. Są one wtedy dojrzałe, najsmaczniejsze i pełne wartości odżywczych. To idealny moment, by cieszyć się ich świeżością i naturalnym pochodzeniem. Co więcej, właśnie w tym czasie są one najtańsze.

Jakie owoce i warzywa jeść w sierpniu?

Dietetyk Miłosz Drozd podzielił się z internautami listą produktów, które — jego zdaniem — dobrze włączyć do swojej diety w sierpniu.

Jeśli chodzi o owoce, aktualnie mamy szeroki wybór. Zaczynając od borówek, poprzez maliny, porzeczki aż po jeżyny. Każdy z tych owoców warto włączyć do swojej diety – zaczął ekspert.

Wyjaśnił, że borówki są bogate w polifenole, które mają działanie antyoksydacyjne. Dzięki temu wspierają odporność, ale też funkcje poznawcze. Z kolei maliny są jednymi z owoców charakteryzujących się bogactwem błonnika, który doskonale wpływa na pracę przewodu pokarmowego, a także dobrze działa na profil lipidowy.

Z warzyw warto sięgać po pomidory, które w sierpniu smakują obłędnie. To pyszny dodatek do wielu potraw, ale też silny przeciwutleniacz za sprawą dużej zawartości likopenu. Te warzywa zawierają pokaźne ilości witaminy C, potasu i błonnika. Warto jeść także bób — jest bogaty w białko roślinne, dlatego świetnie sprawdzi się jako sycący element różnych posiłków.

W diecie warto mieć minimum 400 gramów warzyw i owoców dziennie. To naprawdę nie jest dużo. Większy pomidor waży nawet 300 gramów, dokładając do tego 100 g borówek do owsianki mamy już dzienne minimum. Także ze spokojem w okresie letnim można celować w ilość około 800 gramów dziennie. To jeszcze bardziej przyczyni się do poprawy naszego zdrowia – zauważył ekspert.

Co jeszcze jeść w sierpniu?

Dietetyk poleca także włączenie do swojego jadłospisu kurek, które doskonale komponują się na przykład z jajecznicą. Można przygotować z nich też pyszny sos do makaronu lub mięsa. Ciekawym urozmaiceniem codziennego menu będzie również zupa z kurek. Ten sezonowy rarytas to także świetny dodatek do risotto.

Te grzyby są nie tylko smaczne, ale też zdrowe. Zawierają witaminy z grupy B, D i C oraz minerały, takie jak potas, żelazo czy miedź. Wspierają odporność i mają działanie przeciwzapalne. Sprawdź też, co zrobić, żeby kurki nie były gorzkie.

