To puszyste ciasto ze śliwkami zawsze się udaje. Robię je bez miksera, a znika w kilka minut

Pieczenie ciast zwykle przywodzi na myśl długie godziny spędzone w kuchni. Wcale nie trzeba się jednak napracować, by przyrządzić obłędnie pyszny deser, który smakuje lepiej niż większość łakoci sprzedawanych w cukierni. Do przygotowania tego wypieku nie potrzebujesz żadnych specjalistycznych sprzętów ani umiejętności. Nie musisz wyciągać nawet miksera. Wystarczy zwykła miska i łyżka bądź rózga. Tylko tyle, a efekt zachwyci nawet najbardziej wybrednych wielbicieli słodkości. Możesz mieć pewność, że każdy poprosi o dokładkę. Lepiej od razu upiecz dwie blachy.
Jak zrobić proste i szybkie ciasto do kawy?
Jednym z sekretów tego ciasta są śliwki. Mają lekko kwaskowy smak, który doskonale komponuje się ze słodyczą puszystego ciasta. Jednocześnie są dość mięsiste. Zachowują swój kształt po upieczeniu i nie nawilżają wypieku zbyt mocno. Poza tym wypestkowanie ich nie nastręcza wielu trudności. Te owoce są nie tylko pyszne, ale też pełne wartości odżywczych. Dostarczają między innymi potasu, wapnia, magnezu i żelaza, a także witamin (A, C, K etc.). Stanowią też dobre źródło błonnika. To włókno pokarmowe, które hamuje nadmierny apetyt, a jednocześnie poprawia pracę jelit i reguluje rytm wypróżnień.
Przepis: Ciasto ze śliwkami
To prosty, a zarazem niezwykle smaczny wypiek, idealny do kawy czy herbaty.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 1 godz. 10 min.
- Liczba porcji
- 6
- Liczba kalorii
- 380 w każdej porcji
Składniki
- 300 g śliwek
- 250 ml kefiru
- 280 g mąki pszennej
- 100 g drobnego cukru
- 100 g masła
- 2 jajka
- łyżeczka proszku do pieczenia
- łyżeczka ekstraktu z wanilii
- pół łyżeczki cynamonu
Sposób przygotowania
- SzykowanieUmyj śliwki i usuń z nich pestki. Roztop masło.
- Robienie ciastaWeź dużą miskę. Połącz w niej wszystkie składniki na ciasto (z wyjątkiem owoców). Wlej masę do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Na wierzch ciasta wyłóż połówki owoców. Oprósz śliwki cynamonem.
- Pieczenie ciastaPiecz ciasto w temperaturze 180 stopni Celsjusza (grzanie góra-dół) przez około 50 minut (do suchego patyczka).
Rada: Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową.
Proste ciasto ze śliwkami – przydatne wskazówki
To ciasto jest bardzo łatwe w przygotowaniu. Poniżej znajdziesz kilka dodatkowych wskazówek, które sprawią, że wypiek będzie jeszcze smaczniejszy:
- Jeśli nie masz pod ręką masła, wykorzystaj olej. Najlepiej sprawdzi się ten o neutralnym smaku i wysoką temperaturę dymienia, na przykład rafinowany olej rzepakowy.
- Ciasto przed upieczeniem możesz posypać kruszonką, a gotowy wypiek oprószyć cukrem pudrem.
- Do przygotowania tego deseru świetnie nadają się nie tylko śliwki, ale również gruszki czy jabłka. Najlepiej sięgać po twardsze owoce o lekko kwaskowym smaku.
- Jeżeli chcesz mieć pewność, że ciasto jest upieczone, zrób prosty test. Wbij patyczek lub wykałaczkę w ciasto (ale nie owoc) i sprawdź, czy ich powierzchnia jest sucha. Jeśli tak, możesz wyjąć deser z piekarnika.
Czytaj też:
Te gofry sycą na długo i wspierają odchudzanie. Robię je częściej niż klasyczne, wypróbuj przepis!Czytaj też:
Ekstremalnie proste ciasto czekoladowe. Mało kalorii, genialny smak. Też je upiecz!