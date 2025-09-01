To puszyste ciasto ze śliwkami zawsze się udaje. Robię je bez miksera, a znika w kilka minut
Przepisy

Dodano: 
Ciasto ze śliwkami
Ciasto ze śliwkami Źródło: Freepik/timolina
To proste i pyszne ciasto to ulubiony deser mojej rodziny. Świetnie smakuje, a w dodatku robi się je bardzo szybko. Żadne przysmaki z cukierni nie mogą mu dorównać.

Pieczenie ciast zwykle przywodzi na myśl długie godziny spędzone w kuchni. Wcale nie trzeba się jednak napracować, by przyrządzić obłędnie pyszny deser, który smakuje lepiej niż większość łakoci sprzedawanych w cukierni. Do przygotowania tego wypieku nie potrzebujesz żadnych specjalistycznych sprzętów ani umiejętności. Nie musisz wyciągać nawet miksera. Wystarczy zwykła miska i łyżka bądź rózga. Tylko tyle, a efekt zachwyci nawet najbardziej wybrednych wielbicieli słodkości. Możesz mieć pewność, że każdy poprosi o dokładkę. Lepiej od razu upiecz dwie blachy.

Jak zrobić proste i szybkie ciasto do kawy?

Jednym z sekretów tego ciasta są śliwki. Mają lekko kwaskowy smak, który doskonale komponuje się ze słodyczą puszystego ciasta. Jednocześnie są dość mięsiste. Zachowują swój kształt po upieczeniu i nie nawilżają wypieku zbyt mocno. Poza tym wypestkowanie ich nie nastręcza wielu trudności. Te owoce są nie tylko pyszne, ale też pełne wartości odżywczych. Dostarczają między innymi potasu, wapnia, magnezu i żelaza, a także witamin (A, C, K etc.). Stanowią też dobre źródło błonnika. To włókno pokarmowe, które hamuje nadmierny apetyt, a jednocześnie poprawia pracę jelit i reguluje rytm wypróżnień.

Przepis: Ciasto ze śliwkami

To prosty, a zarazem niezwykle smaczny wypiek, idealny do kawy czy herbaty.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
1 godz. 10 min.
Liczba porcji
6
Liczba kalorii
380 w każdej porcji

Składniki

  • 300 g śliwek
  • 250 ml kefiru
  • 280 g mąki pszennej
  • 100 g drobnego cukru
  • 100 g masła
  • 2 jajka
  • łyżeczka proszku do pieczenia
  • łyżeczka ekstraktu z wanilii
  • pół łyżeczki cynamonu

Sposób przygotowania

  1. SzykowanieUmyj śliwki i usuń z nich pestki. Roztop masło.
  2. Robienie ciastaWeź dużą miskę. Połącz w niej wszystkie składniki na ciasto (z wyjątkiem owoców). Wlej masę do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Na wierzch ciasta wyłóż połówki owoców. Oprósz śliwki cynamonem.
  3. Pieczenie ciastaPiecz ciasto w temperaturze 180 stopni Celsjusza (grzanie góra-dół) przez około 50 minut (do suchego patyczka).

Rada: Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową.

Proste ciasto ze śliwkami – przydatne wskazówki

To ciasto jest bardzo łatwe w przygotowaniu. Poniżej znajdziesz kilka dodatkowych wskazówek, które sprawią, że wypiek będzie jeszcze smaczniejszy:

  • Jeśli nie masz pod ręką masła, wykorzystaj olej. Najlepiej sprawdzi się ten o neutralnym smaku i wysoką temperaturę dymienia, na przykład rafinowany olej rzepakowy.
  • Ciasto przed upieczeniem możesz posypać kruszonką, a gotowy wypiek oprószyć cukrem pudrem.
  • Do przygotowania tego deseru świetnie nadają się nie tylko śliwki, ale również gruszki czy jabłka. Najlepiej sięgać po twardsze owoce o lekko kwaskowym smaku.
  • Jeżeli chcesz mieć pewność, że ciasto jest upieczone, zrób prosty test. Wbij patyczek lub wykałaczkę w ciasto (ale nie owoc) i sprawdź, czy ich powierzchnia jest sucha. Jeśli tak, możesz wyjąć deser z piekarnika.

