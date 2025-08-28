Ekstremalnie proste ciasto czekoladowe. Mało kalorii, genialny smak. Też je upiecz!
Udostępnijdodaj Skomentuj
Przepisy

Ekstremalnie proste ciasto czekoladowe. Mało kalorii, genialny smak. Też je upiecz!

Dodano: 
Ciasto czekoladowe
Ciasto czekoladowe Źródło: freepik/ autor: Freepik
Jeśli masz w lodówce cukinię i nie wiesz, co z nią zrobić, to koniecznie przygotuj to ciasto. Smakuje obłędnie, a najlepsze jest to, że możesz jeść je nawet na diecie.

Niemal każdy z nas uwielbia słodkości, a najpopularniejszym smakołykiem jest ciasto czekoladowe. Często jednak jest ono niezwykle kaloryczne, a więc ci, którzy dbają o figurę, muszą niestety rezygnować z tego przysmaku. Okazuje się jednak, że takie ciasto można też przygotować w dietetycznej odsłonie, dodając do niego jeden, bardzo niestandardowy składnik.

Jak zrobić fit ciasto czekoladowe? Przepis

Dietetyczka Aleksandra Wolska zamieściła na swoim Instagramie przepis na ciasto czekoladowe z cukinią.

Masz cukinię i nie wiesz, co z nią zrobić? Wrzuć ją do… ciasta. Serio! Nie martw się – w ogóle jej nie czuć. Za to masz zapewnioną dodatkową ilość warzyw w posiłku – przekonuje ekspertka.

Taki wypiek smakuje naprawdę doskonale, a w dodatku jego przygotowanie jest banalnie proste. Co więcej, nie będziesz mieć góry brudnych naczyń w zlewie, ponieważ potrzebny ci jest tylko blender i foremka do pieczenia.

Przepis: Fit ciasto czekoladowe

To ciasto smakuje naprawdę obłędnie, spróbuj je zrobić

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
30 min.
Liczba porcji
6
Liczba kalorii
158 w każdej porcji

Składniki

  • 150 g cukinii
  • 70 g mąki jaglanej
  • 25 g gorzkiego kakao
  • 50 g syropu z agawy lub miodu
  • 35 g masła orzechowego 100%
  • 30 g gorzkiej czekolady 70%
  • 2 jajka
  • 1 łyżeczka proszku do pieczenia
  • kilka kropli aromatu waniliowego
  • duża szczypta cynamonu

Sposób przygotowania

  1. Przygotowanie cukiniiWrzuć pokrojoną cukinię do blendera i zmiksuj tylko na tyle, żeby się poszatkowała.
  2. Mieszanie składnikówDodaj pozostałe składniki (oprócz czekolady) i zblenduj na gładką masę. Jeśli masa wyda Ci się za mało słodka, dodaj odrobinę więcej syropu lub miodu.
  3. Pieczenie ciastaFormę wyłóż papierem do pieczenia lub spryskaj oliwą w sprayu. Przelej masę do formy, na wierzch dodaj posiekaną czekoladę. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180°C przez około 45 minut (góra-dół). Po wyjęciu odstaw do ostygnięcia na około godzinę.

Dlaczego warto jeść cukinię?

Cukinia przez większość osób jest ceniona przede wszystkim z uwagi na swoją niską kaloryczność. W 100 gramach jest jedynie 16 kcal, a więc śmiało mogą jeść ją osoby, które są na diecie redukcyjnej. Dodatkowo zawiera ona potas, magnez, żelazo oraz witaminy A, C, K, B1 i beta-karoten. Ma także właściwości odkwaszające, a więc sprawdzi się w diecie osób z nadkwasotą. Jest również lekkostrawna, a jej delikatny smak sprawia, że jest doskonała jako składnik wielu potraw.

Można ją konserwować, marynować, ale też dodawać do leczo, jajecznicy, zrobić z niej placuszki (to doskonały zamiennik placków ziemniaczanych) czy nawet upiec chlebek z cukinii. Możliwości są właściwie nieograniczone – cukinia świetnie sprawdzi się też jako składnik farszu do naleśników, zapiekanek czy domowych kotlecików warzywnych. Można ją grillować, dusić, a nawet zblendować na kremowe zupy.

Czytaj też:
To lekkie ciasto robię tylko z 4 składników, a smakuje jak z najlepszej cukierni. Wypróbuj!Czytaj też:
Kwaśne, aromatyczne i zapomniane. Badania mówią jasno: te jabłka są zdrowsze niż nowe odmiany

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl