Ekstremalnie proste ciasto czekoladowe. Mało kalorii, genialny smak. Też je upiecz!

Niemal każdy z nas uwielbia słodkości, a najpopularniejszym smakołykiem jest ciasto czekoladowe. Często jednak jest ono niezwykle kaloryczne, a więc ci, którzy dbają o figurę, muszą niestety rezygnować z tego przysmaku. Okazuje się jednak, że takie ciasto można też przygotować w dietetycznej odsłonie, dodając do niego jeden, bardzo niestandardowy składnik.
Jak zrobić fit ciasto czekoladowe? Przepis
Dietetyczka Aleksandra Wolska zamieściła na swoim Instagramie przepis na ciasto czekoladowe z cukinią.
Masz cukinię i nie wiesz, co z nią zrobić? Wrzuć ją do… ciasta. Serio! Nie martw się – w ogóle jej nie czuć. Za to masz zapewnioną dodatkową ilość warzyw w posiłku – przekonuje ekspertka.
Taki wypiek smakuje naprawdę doskonale, a w dodatku jego przygotowanie jest banalnie proste. Co więcej, nie będziesz mieć góry brudnych naczyń w zlewie, ponieważ potrzebny ci jest tylko blender i foremka do pieczenia.
Przepis: Fit ciasto czekoladowe
To ciasto smakuje naprawdę obłędnie, spróbuj je zrobić
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 30 min.
- Liczba porcji
- 6
- Liczba kalorii
- 158 w każdej porcji
Składniki
- 150 g cukinii
- 70 g mąki jaglanej
- 25 g gorzkiego kakao
- 50 g syropu z agawy lub miodu
- 35 g masła orzechowego 100%
- 30 g gorzkiej czekolady 70%
- 2 jajka
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- kilka kropli aromatu waniliowego
- duża szczypta cynamonu
Sposób przygotowania
- Przygotowanie cukiniiWrzuć pokrojoną cukinię do blendera i zmiksuj tylko na tyle, żeby się poszatkowała.
- Mieszanie składnikówDodaj pozostałe składniki (oprócz czekolady) i zblenduj na gładką masę. Jeśli masa wyda Ci się za mało słodka, dodaj odrobinę więcej syropu lub miodu.
- Pieczenie ciastaFormę wyłóż papierem do pieczenia lub spryskaj oliwą w sprayu. Przelej masę do formy, na wierzch dodaj posiekaną czekoladę. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180°C przez około 45 minut (góra-dół). Po wyjęciu odstaw do ostygnięcia na około godzinę.
Dlaczego warto jeść cukinię?
Cukinia przez większość osób jest ceniona przede wszystkim z uwagi na swoją niską kaloryczność. W 100 gramach jest jedynie 16 kcal, a więc śmiało mogą jeść ją osoby, które są na diecie redukcyjnej. Dodatkowo zawiera ona potas, magnez, żelazo oraz witaminy A, C, K, B1 i beta-karoten. Ma także właściwości odkwaszające, a więc sprawdzi się w diecie osób z nadkwasotą. Jest również lekkostrawna, a jej delikatny smak sprawia, że jest doskonała jako składnik wielu potraw.
Można ją konserwować, marynować, ale też dodawać do leczo, jajecznicy, zrobić z niej placuszki (to doskonały zamiennik placków ziemniaczanych) czy nawet upiec chlebek z cukinii. Możliwości są właściwie nieograniczone – cukinia świetnie sprawdzi się też jako składnik farszu do naleśników, zapiekanek czy domowych kotlecików warzywnych. Można ją grillować, dusić, a nawet zblendować na kremowe zupy.
