Ekstremalnie proste ciasto czekoladowe. Mało kalorii, genialny smak. Też je upiecz!

Niemal każdy z nas uwielbia słodkości, a najpopularniejszym smakołykiem jest ciasto czekoladowe. Często jednak jest ono niezwykle kaloryczne, a więc ci, którzy dbają o figurę, muszą niestety rezygnować z tego przysmaku. Okazuje się jednak, że takie ciasto można też przygotować w dietetycznej odsłonie, dodając do niego jeden, bardzo niestandardowy składnik.

Jak zrobić fit ciasto czekoladowe? Przepis

Dietetyczka Aleksandra Wolska zamieściła na swoim Instagramie przepis na ciasto czekoladowe z cukinią.

Masz cukinię i nie wiesz, co z nią zrobić? Wrzuć ją do… ciasta. Serio! Nie martw się – w ogóle jej nie czuć. Za to masz zapewnioną dodatkową ilość warzyw w posiłku – przekonuje ekspertka.

Taki wypiek smakuje naprawdę doskonale, a w dodatku jego przygotowanie jest banalnie proste. Co więcej, nie będziesz mieć góry brudnych naczyń w zlewie, ponieważ potrzebny ci jest tylko blender i foremka do pieczenia.

Przepis: Fit ciasto czekoladowe To ciasto smakuje naprawdę obłędnie, spróbuj je zrobić Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 158 w każdej porcji Składniki 150 g cukinii

70 g mąki jaglanej

25 g gorzkiego kakao

50 g syropu z agawy lub miodu

35 g masła orzechowego 100%

30 g gorzkiej czekolady 70%

2 jajka

1 łyżeczka proszku do pieczenia

kilka kropli aromatu waniliowego

duża szczypta cynamonu Sposób przygotowania Przygotowanie cukiniiWrzuć pokrojoną cukinię do blendera i zmiksuj tylko na tyle, żeby się poszatkowała. Mieszanie składnikówDodaj pozostałe składniki (oprócz czekolady) i zblenduj na gładką masę. Jeśli masa wyda Ci się za mało słodka, dodaj odrobinę więcej syropu lub miodu. Pieczenie ciastaFormę wyłóż papierem do pieczenia lub spryskaj oliwą w sprayu. Przelej masę do formy, na wierzch dodaj posiekaną czekoladę. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180°C przez około 45 minut (góra-dół). Po wyjęciu odstaw do ostygnięcia na około godzinę.

Dlaczego warto jeść cukinię?

Cukinia przez większość osób jest ceniona przede wszystkim z uwagi na swoją niską kaloryczność. W 100 gramach jest jedynie 16 kcal, a więc śmiało mogą jeść ją osoby, które są na diecie redukcyjnej. Dodatkowo zawiera ona potas, magnez, żelazo oraz witaminy A, C, K, B1 i beta-karoten. Ma także właściwości odkwaszające, a więc sprawdzi się w diecie osób z nadkwasotą. Jest również lekkostrawna, a jej delikatny smak sprawia, że jest doskonała jako składnik wielu potraw.

Można ją konserwować, marynować, ale też dodawać do leczo, jajecznicy, zrobić z niej placuszki (to doskonały zamiennik placków ziemniaczanych) czy nawet upiec chlebek z cukinii. Możliwości są właściwie nieograniczone – cukinia świetnie sprawdzi się też jako składnik farszu do naleśników, zapiekanek czy domowych kotlecików warzywnych. Można ją grillować, dusić, a nawet zblendować na kremowe zupy.

