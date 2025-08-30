Słodziutkie, pełne antyoksydantów i niskokaloryczne. Zobacz, co poleca dietetyk

Większość z nas je najczęściej te owoce, do których jest przyzwyczajona. W jadłospisie Polaków przeważają jabłka, pomarańcze i banany, a często niestety zapominamy o innych superfoods. Mowa tutaj o borówkach. Warto zajadać się nimi teraz, kiedy trwa na nie sezon, czyli mniej więcej do końca września.

Dlaczego warto jeść borówki?

Dietetyk Miłosz Drozd opublikował na Instagramie post o tych owocach. Mają one naprawdę bardzo wiele dobroczynnych właściwości — między innymi pomagają zadbać o zdrowie serca i mózgu.

Borówki w diecie to mniejsze ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, mniejsze ryzyko cukrzycy typu 2, a także wsparcie funkcji kognitywnych (mogą wspierać pamięć) – podkreśla specjalista.

Te drobne owoce są także świetnym źródłem błonnika pokarmowego, który wspiera pracę jelit oraz zapobiega zaparciom. Śmiało można zajadać się nimi również wtedy, gdy walczymy z nadprogramowymi kilogramami.

Borówki mogą świetnie sprawdzić się także podczas odchudzania – mają tylko 57 kcal/100 g, a także spory udział błonnika! Dzięki niskiej gęstości energetycznej świetnie mogą wspierać uczucie sytości – zaznaczył dietetyk.

Borówki mają również właściwości przeciwzapalne, są świetnym źródłem antyoksydantów i dobrze wpływają na nasz mikrobiom.

Jak włączyć borówki do diety?

Borówki to bardzo wszechstronne owoce, dlatego nie będziesz mieć problemu, żeby włączyć je do swojego jadłospisu. Można je dodać do owsianki, jogurtu czy koktajlu, aby wzbogacić śniadanie o wspomniane już witaminy i błonnik pokarmowy. Doskonale nadają się również do wypieków — muffiny czy tarty z borówkami smakują wyśmienicie. Świetnie komponują się też z sałatkami — zarówno owocowymi, jak i warzywnymi.

W praktyce najłatwiej borówki wykorzystać do jogurtów czy owsianek, ale można także zrobić z nich skyrnik czy naleśniki. Można również potraktować je jako deser po słonym posiłku — dodaje dietetyk Miłosz Drozd

