Zdrowsze niż mięsne, prostsze niż myślisz i gotowe w 15 minut. Te kotlety pokochasz od pierwszego kęsa

Moja rodzina nie przepada za jarskimi obiadami, ale te kotlety przypadły im do gustu od pierwszego kęsa. Miejsce mięsa w przepisie zajmują dwa inne znacznie bardziej „treściwe” składniki. Są dobrze znane, choć na co dzień znajdujemy dla nich zwykle inne zastosowanie niż to, które dziś chciałbym ci zaproponować.

Jak zrobić jarskie „mielone”?

Sekretem tego dania jest połączenie ciecierzycy i płatków owsianych. Pierwszy z przywołanych produktów dostarcza białka, a drugi – błonnika. Oba te składniki zapewniają długie uczucie sytości po posiłku. W efekcie wspomagają utratę nadprogramowych kilogramów. Zmniejszają bowiem ryzyko podjadania i sięgania po niezdrowe, wysokoprzetworzone przekąski. Tym samym ułatwiają kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii. Ponadto usprawniają przemianę materii i przyspieszają spalanie tłuszczu. W dodatku błonnik reguluje rytm wypróżnień. Zapobiega wzdęciom oraz innym dolegliwościom gastrycznym. Co więcej, przeprowadzone badania dowodzą, że może on odegrać ważną rolę w prewencji chorób nowotworowych, a zwłaszcza raka jelita grubego.

Te kotlety są nie tylko sycące, ale również proste i szybkie w przygotowaniu. Trzeba jedynie połączyć wszystkie składniki w jednolitą całość, a następnie uformować z powstałej masy kotlety, obtoczyć je w panierce i usmażyć na rozgrzanym tłuszczu. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by przyrządzić przysmaki w piekarniku. Wystarczy upiec jarskie „mielone” w temperaturze 200 stopni Celsjusza (grzanie góra-dół) przez około 25 minut. Dzięki temu będą bardziej dietetyczne.

Przepis: Kotlety z ciecierzycy Te przysmaki nie mają ani grama mięsa, ale są lepsze niż klasyczne mielone. Spróbuj, a nie pożałujesz. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 224 w każdej porcji Składniki 400 g ciecierzycy z puszki

100 g płatków owsianych

1 jajko

3 ząbki czosnku

15 g natki pietruszki

2-3 łyżki sosu sojowego

1 łyżeczka wędzonej papryki

pół łyżeczki słodkiej papryki

sól, pieprz Dodatkowo: bułka tarta do obtoczenia kotletów

tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOdcedź ciecierzycę na sitku. Rozdrobnij płatki owsiane w blenderze. Umyj i osusz natkę pietruszki. Robienie masy na kotletyDo rozdrobnionych płatków dodaj ciecierzycę i pozostałe składniki. Zmiksuj wszystko na gładką masę. Formowanie i smażenie kotlecikówZ powstałej masy uformuj kotleciki. Następnie obtocz je w bułce tartej i smaż na rozgrzanej patelni na złoty kolor.

Z czym podać jarskie kotlety mielone?

„Mielone” w jarskiej odsłonie świetnie smakują w połączeniu z różnego rodzaju sosami, na przykład pomidorowym, czosnkowym, jogurtowym, śmietanowym czy grzybowym. Możesz też serwować je w „towarzystwie” sałatki z sezonowym warzyw. Doskonale sprawdzi się między innymi klasyczna mizeria. Wybór dodatków zależy tak naprawdę wyłącznie od indywidualnych preferencji i tego, co akurat masz w danym momencie pod ręką.

Czytaj też:

Najprostsze placki świata? Parę składników, 15 minut i efekt, który zaskakuje wszystkichCzytaj też:

Ekstremalnie proste ciasto czekoladowe. Mało kalorii, genialny smak. Też je upiecz!