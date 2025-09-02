Słodycze bez cukru z Biedronki. Dietetyczka zdradza, co warto kupić bez wyrzutów sumienia

Masz ochotę na coś słodkiego, jednak nie chcesz rezygnować ze zdrowego stylu odżywiania lub walczysz z nadprogramowymi kilogramami? Możesz wybrać pyszne alternatywy, które pozwolą ci cieszyć się wspaniałym smakiem bez szkodliwych dodatków. W dzisiejszych czasach, gdy coraz więcej osób stara się ograniczyć cukier, na sklepowych półkach pojawia się coraz dużo zdrowszych zamienników. Specjalistka radzi, co dokładnie należy kupić w tym popularnym supermarkecie.

Słodycze bez cukru z Biedronki

Dietetyczka Aga Tokarz opublikowała na Instagramie wpis, w którym zamieściła listę słodkości bez cukru, które dostaniesz w Biedronce. To idealna opcja dla osób, które są na diecie, ale też dla tych, którzy po prostu dbają o swoje zdrowie. Zaproponowane przez nią produkty nie zawierają cukru, a mimo to smakują jak deser.

Pierwsza propozycja to wielozbożowe ciastka bez dodatku cukru marki „Vitanella”. Mają w składzie głównie mąkę pełnoziarnistą i płatki owsiane. Substancja słodząca to maltitol. Jedna porcja, czyli cztery ciastka, to 211 kcal. Co więcej, ta przekąska nie jest też droga, ponieważ opakowanie kosztuje 6,49 zł. Kolejny pomysł to bezcukrowa czekolada z migdałami marki „Meltie”. Zawiera ona 535 kcal w 100 gramach i aż 20 procent orzechów, a za jej słodycz odpowiadają maltitol i stewia. Kosztuje 9,99 zł.

Możesz też postawić na coś mniej oczywistego. Dietetyczka poleca dżem „Rapsodia”, który jest słodzony ksylitolem. Ma 82 kcal w 100 gramach, 50 procent owoców i – jak zauważa ekspertka – prostą listę składników. Jego cena to 7,29 zł. Możesz sięgnąć też po bezcukrową owsiankę z owocami. Składa się z 5 głównych składników – 70 procent to płatki. Ma też ponad 9 g błonnika pokarmowego w 100 gramach. Zapłacisz za nią 8,99 zł.

Co jeść zamiast słodyczy?

Jeśli jesteś na diecie odchudzającej i chcesz ograniczyć spożycie słodyczy, sięgnij po zdrowsze alternatywy. Zamiast cukierków czy ciast postaw na świeże owoce – zaspokoją ochotę na „coś słodkiego”, a przy tym dostarczą twojemu organizmowi witamin, minerałów i błonnika pokarmowego, który sprawi, że będziesz czuć się dłużej syty. Dobrym wyborem są też orzechy.

Możesz również przygotować dietetyczne desery – na przykład połączyć jogurt naturalny z niskokalorycznymi dodatkami i miodem. Ciekawym pomysłem jest też zjedzenie warzywa o słodkim smaku, czyli marchewki. Możesz przyrządzić również fit mus czekoladowy, który będzie gotowy w 15 minut.

