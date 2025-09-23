Ten domowy syrop to mój jesienny sekret. Mało kto wie, że tak wzmacnia odporność

Pigwa jest owocem pochodzącym z Azji Zachodniej, jednak jest też uprawiana w Polsce. Wyglądem przypomina gruszkę lub jabłko. Ma bardzo twardy miąższ i kwaśny smak, więc na surowo nie jest smaczna, jednak wychodzą z niej pyszne przetwory. Po ugotowaniu lub upieczeniu staje się słodka i bardzo aromatyczna. Do tego to naprawdę bardzo zdrowy owoc.

Jak zrobić syrop z pigwy? Prosty przepis

Syrop z pigwy to obowiązkowy element każdej jesieni w mojej kuchni. Stosuję go jako dodatek do herbaty w tych chłodniejszych miesiącach. Poprawia moje zdrowie, ale też cudownie smakuje. Choć taki gotowy syrop można kupić w sklepie, ja zawsze przygotowuję go samodzielnie. To wcale nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać.

Przepis: Syrop z pigwy Ten syrop zawsze mam w swojej kuchni, gdy nadchodzi jesień. Też go zrób Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 15 Liczba kalorii 138 w każdej porcji Składniki 1 kg owoców pigwy

0,5 kg cukru Sposób przygotowania Przygotowanie owocówUmyj wszystkie owoce, a później pokrój je na cztery części. Nie obieraj ich ze skórki. Następnie wydrąż pestki i pokrój pigwę na cienkie plastry. Robienie syropuUkładaj plastry pigwy warstwami w dużym słoiku i każdą z nich posypuj cukrem. Zamknij słoik i odstaw go w ciepłe miejsce na około 4-5 dni. Raz dziennie mieszaj jego zawartość. Tak powstały syrop rozlej do słoików. Później pasteryzuj go przez około 10 minut. Taki syrop jest już gotowy do spożycia.

Jakie właściwości zdrowotne ma pigwa?

Pigwa jest świetnym źródłem witaminy C, a więc jej spożywanie jest szczególnie wskazane w okresie obniżonej odporności, ponieważ pomaga w zwalczaniu infekcji. Ma także właściwości przeciwutleniające, dzięki czemu zwalcza w organizmie wolne rodniki. Ich nadmiar prowadzi do stresu oksydacyjnego, który uszkadza komórki i prowadzi do wielu chorób przewlekłych, a także przyspiesza proces starzenia się organizmu. Najwięcej tych związków znajduje się w skórce, dlatego dobrze jest wykorzystywać cały owoc. Pigwa ma również działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

Te owoce są także korzystne dla układu sercowo-naczyniowego. Pigwa jest bogata w składniki bioaktywne, które regulują poziom glukozy, obniżają ciśnienie krwi, a także zmniejszają ilość „złego” cholesterolu (LDL). Jeśli wkomponujesz ten owoc do swojej diety, możesz wesprzeć organizm w walce z takimi chorobami jak miażdżyca, cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. To także dobry środek na dolegliwości żołądkowe, w tym niestrawność. Owoce i nasiona pigwy mają właściwości przyspieszające trawienie, wspomagają przemianę materii, a więc mogą wspierać zdrowe odchudzanie. Koniecznie sprawdź też, dlaczego przetwory z pigwy wychodzą gorzkie.

