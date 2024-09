Moje przetwory z pigwy nigdy nie są gorzkie. Mama pokazała mi prosty trik na idealny smak

Pigwa to niedoceniany owoc, który kryje w sobie wiele zdrowotnych właściwości. Jest bogata w witaminę C, dzięki czemu wzmacnia odporność. Zawiera również pektyny, które korzystnie wpływają na pracę jelit. Charakteryzuje się twardym miąższem i dość cierpkim smakiem, dlatego najczęściej robimy z niej dżemy, konfitury lub kompoty. Zdarza się jednak, że takie przetwory mają później gorzki smak. Można tego uniknąć, robiąc jedną, prostą rzecz.

Dlaczego przetwory z pigwy wychodzą gorzkie?

Jeśli zdarzyło się wam, że dżemy lub inne przetwory z pigwy wyszły gorzkie i po prostu niesmaczne, zapewne popełniliście jeden, powszechny błąd. Okazuje się, że wiele osób pomija bardzo ważną czynność. Choć pigwy nie trzeba obierać ze skórki, ponieważ finalnie w przetworach nie będzie ona wyczuwalna, to należy oczyścić skórkę z meszku. W przeciwnym razie gorzkawy posmak zepsuje wam całe przetwory. Zawsze zwracajcie uwagę na te z pozoru banalną czynność, żeby cieszyć się świetnym smakiem.

Żeby usunąć taki meszek z pigwy wystarczy, że przetrzecie owoc miękką i zwilżoną wcześniej szmatką. Następnie przepłuczcie go dwukrotnie. Jeśli pozbycie się meszku będzie sprawiać wam trudności – możecie też zalać pigwę wrzątkiem, a następnie odstawić na parę minut – wtedy zejdzie bez trudu.

Co można zrobić z pigwy? Ciekawe pomysły

Pigwa nie nadaje się do jedzenia na surowo, jednak jest pyszna po obróbce termicznej – ugotowaniu lub upieczeniu. Z pigwy możecie zrobić smakowite dżemy i konfitury na zimę, które będą idealne do kanapek lub jako nadzienie do naleśników, ale to nie wszystko. Miłośnicy nalewek mogą przygotować tradycyjną nalewkę z pigwy, która jest doskonała na wzmocnienie odporności. Co więcej, możecie zastąpić cytrynę pigwą i na przykład dodawać do herbaty. Wspaniale też będą smakować racuchy z tym owocem.

Dobrym pomysłem jest też przyrządzenie soku z pigwy czy kompotu, ale też świetnie sprawdza się w przygotowaniu musów, które można podawać jako zdrową przekąskę. Ten owoc możecie wykorzystać też do różnych dań wytrawnych. Doskonale pasuje do mięs, ale sprawdzi się też w sałatkach.

