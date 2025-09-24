To słodkie śniadanie jem bez wyrzutów sumienia. Ty też pokochasz te szybkie placuszki

Słodkie śniadania dla wielu osób są miłym sposobem na rozpoczęcie dnia. Drożdżówki, czekoladowe płatki, które je się razem z mlekiem, czy inne przysmaki mogą już od rana skutecznie poprawić humor. Warto jednak pamiętać, że słodkie śniadania, choć bywają pyszne, zazwyczaj są też bardzo kaloryczne, a do tego zawierają duże ilości cukru. Dobrze jest więc zachować umiar lub szukać zdrowszych alternatyw.

Jak zrobić słodkie placuszki na śniadanie? Prosty przepis

Ja, gdy mam ochotę na takie słodkie śniadanie, robię pyszne placuszki serowe. Przygotowuję je w wersji dietetycznej, dlatego nie muszę martwić się o nadmiar kalorii. Zamiast cukru używam erytrytolu. Nie zawiera zbędnych kalorii i nie podnosi też poziomu glukozy we krwi. To wygodna alternatywa dla osób, które nie chcą przytyć, jednak też nie mają ochoty, by rezygnować ze słodkiego smaku.

Przepis: Placuszki serowe Te placuszki uwielbia cała moja rodzina, ty też musisz spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 191 w każdej porcji Składniki 150 g twarogu półtłustego

2 jajka

15 g erytrytolu

90 g mąki orkiszowej pełnoziarnistej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego Sposób przygotowania Przygotowanie jajekNajpierw oddziel białka od żółtek. W oddzielnej misce ubij białka na pianę. Mieszanie składnikówPrzesiej przez sitko mąkę orkiszową, dodaj twaróg, proszek do pieczenia, ekstrakt waniliowy, żółtka i erytrytol. Dodaj ubitą wcześniej pianę z białek i całość wymieszaj. Masa powinna być gęsta, ale elastyczna. Smażenie placuszkówRozgrzej patelnię bez dodatku tłuszczu i wykładaj masę przy użyciu łyżki. Placuszki smaż do ścięcia smażonej strony. Przewróć na drugą stronę i smaż do zarumienienia.

Z czym podać takie śniadaniowe placki?

Jeśli nie chcesz mieć wyrzutów sumienia po zjedzeniu tych placuszków, lepiej nie podawaj ich ze słodkimi i kalorycznymi dodatkami, takimi jak na przykład smakowe syropy. Znacznie lepiej sprawdzą się świeże owoce, na przykład borówki, kiwi, gruszki czy brzoskwinie. Doskonale smakują też z jogurtem naturalnym, odrobiną miodu czy dżemem (najlepiej wybierz ten bez cukru). Można też posypać placuszki odrobiną cynamonu lub polać je niewielką ilością syropu z agawy czy domowego sosu owocowego.

Inne propozycje słodkich śniadań

Możesz też przygotować inne smakowite śniadania w wersji „na słodko”. Ja bardzo lubię rano jeść owsiankę z orzechami, cynamonem i jabłkiem. Przyrządzona na ciepło idealnie sprawdza się na jesienne poranki, które bywają już chłodne. Doskonale smakuje też jogurt naturalny z kakao, masłem orzechowym i bananem. Jeśli masz odrobinę więcej czasu o poranku, możesz przygotować naleśniki owsiane z twarożkiem i owocami lub zrobić czekoladowy pudding chia z mlekiem migdałowym. Dobrym pomysłem jest również kasza jaglana na słodko z malinami i orzechami.

