Jesienią ta zupa wzmacnia odporność lepiej niż cytrusy. Rozgrzewa i chroni przed infekcjami

Gdy kończy się lato i zaczynają chłodniejsze dni, często szukamy domowych sposobów, by podnieść swoją odporność. Najczęściej pijemy sok malinowy, mleko z miodem czy jemy każdego dnia ząbek czosnku. Okazuje się jednak, że możemy wspierać swój organizm także poprzez gotowanie odpowiednich potraw.
Zupa paprykowa świetnie działa na odporność
Jednym z takich dań jest zupa paprykowa. Pewnie część z was jest tym zdziwiona, jednak papryka to warzywo, które jest świetnym źródłem witaminy C — zawiera jej nawet więcej niż cytrusy. Szczególnie bogate w tę witaminę są papryki czerwone. W 100 g tego warzywa jest 125–200 mg witaminy C. Wspomaga ona produkcję białych krwinek, które są odpowiedzialne za walkę z infekcjami. Jest także silnym przeciwutleniaczem, który chroni komórki organizmu przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki. Regularne dostarczanie witaminy C może skrócić czas trwania przeziębienia i złagodzić jego objawy. Ważne jest więc, by nasza dieta była bogata w tę właśnie witaminę.
Przepis: Zupa paprykowa
Ta zupa jest pyszna i świetnie działa na organizm. Koniecznie spróbuj!
- Kategoria
- Zupa
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 40 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 204 w każdej porcji
Składniki
- 2 duże cebule
- 2 ząbki czosnku
- 6 papryk czerwonych
- 2 małe marchewki
- puszka pomidorów
- 2 łyżki sosu sojowego
- 700 ml wody
- łyżeczka tymianku
- pół łyżeczki słodkiej papryki
- pół łyżeczki ostrej papryki
- sól
Sposób przygotowania
- Przygotowanie składnikówObierz cebulę i pokrój w kostkę, czosnek przeciśnij przez praskę. W garnku podgrzej olej, wrzuć cebulę i czosnek, dodaj przyprawy. Pokrój paprykę i cebulę w kostkę.
- Gotowanie zupyGdy cebula się zeszkli, dolej wodę, dodaj marchewkę z papryką i sos sojowy. Warzywa gotuj do miękkości, później dodaj pomidory i wszystko zblenduj.
Jednym ze składników zupy paprykowej jest również czosnek. On też ma właściwości wspierające walkę z infekcjami. Zawiera związki siarkowe, takie jak allicyna, które mają działanie antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwzapalne.
Dlaczego warto jeść zupy?
Zupy są świetnym sposobem na dostarczenie organizmowi cennych składników odżywczych. Zazwyczaj ich podstawą są warzywa, a więc jest to też doskonały patent na ich „przemycenie”, jeśli mamy trudności ze spożywaniem ich na co dzień. Dodatkowo zupy doskonale nawadniają, są lekkostrawne, ale przede wszystkim rozgrzewają w chłodne dni.
Możemy dodać do nich też różne przyprawy, które wzmocnią odżywcze wartości zup. Kurkuma działa przeciwzapalnie i wspiera układ odpornościowy. Z kolei imbir pomaga w trawieniu i łagodzi objawy przeziębienia.
