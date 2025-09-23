Jesienią ta zupa wzmacnia odporność lepiej niż cytrusy. Rozgrzewa i chroni przed infekcjami

Gdy kończy się lato i zaczynają chłodniejsze dni, często szukamy domowych sposobów, by podnieść swoją odporność. Najczęściej pijemy sok malinowy, mleko z miodem czy jemy każdego dnia ząbek czosnku. Okazuje się jednak, że możemy wspierać swój organizm także poprzez gotowanie odpowiednich potraw.

Zupa paprykowa świetnie działa na odporność

Jednym z takich dań jest zupa paprykowa. Pewnie część z was jest tym zdziwiona, jednak papryka to warzywo, które jest świetnym źródłem witaminy C — zawiera jej nawet więcej niż cytrusy. Szczególnie bogate w tę witaminę są papryki czerwone. W 100 g tego warzywa jest 125–200 mg witaminy C. Wspomaga ona produkcję białych krwinek, które są odpowiedzialne za walkę z infekcjami. Jest także silnym przeciwutleniaczem, który chroni komórki organizmu przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki. Regularne dostarczanie witaminy C może skrócić czas trwania przeziębienia i złagodzić jego objawy. Ważne jest więc, by nasza dieta była bogata w tę właśnie witaminę.

Przepis: Zupa paprykowa Ta zupa jest pyszna i świetnie działa na organizm. Koniecznie spróbuj! Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 204 w każdej porcji Składniki 2 duże cebule

2 ząbki czosnku

6 papryk czerwonych

2 małe marchewki

puszka pomidorów

2 łyżki sosu sojowego

700 ml wody

łyżeczka tymianku

pół łyżeczki słodkiej papryki

pół łyżeczki ostrej papryki

sól Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówObierz cebulę i pokrój w kostkę, czosnek przeciśnij przez praskę. W garnku podgrzej olej, wrzuć cebulę i czosnek, dodaj przyprawy. Pokrój paprykę i cebulę w kostkę. Gotowanie zupyGdy cebula się zeszkli, dolej wodę, dodaj marchewkę z papryką i sos sojowy. Warzywa gotuj do miękkości, później dodaj pomidory i wszystko zblenduj.

Jednym ze składników zupy paprykowej jest również czosnek. On też ma właściwości wspierające walkę z infekcjami. Zawiera związki siarkowe, takie jak allicyna, które mają działanie antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwzapalne.

Dlaczego warto jeść zupy?

Zupy są świetnym sposobem na dostarczenie organizmowi cennych składników odżywczych. Zazwyczaj ich podstawą są warzywa, a więc jest to też doskonały patent na ich „przemycenie”, jeśli mamy trudności ze spożywaniem ich na co dzień. Dodatkowo zupy doskonale nawadniają, są lekkostrawne, ale przede wszystkim rozgrzewają w chłodne dni.

Możemy dodać do nich też różne przyprawy, które wzmocnią odżywcze wartości zup. Kurkuma działa przeciwzapalnie i wspiera układ odpornościowy. Z kolei imbir pomaga w trawieniu i łagodzi objawy przeziębienia.

