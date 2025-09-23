Markowa kawa w Biedronce o 50% taniej. Ale nie każdy skorzysta z tej okazji

Biedronka regularnie kusi klientów promocjami na różnego rodzaju kawy. Najnowsza oferta sieci z pewnością przyciągnie tłumy. Dotyczy bowiem produktów „z górnej półki”. Można je kupić znacznie taniej niż zwykle. Jednak nie każdy skorzysta. Akcja jest skierowana wyłącznie do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka. By z niej skorzystać, trzeba posiadać specjalną kartę lub aplikację na telefon komórkowy.

Jaką kawę można kupić taniej w Biedronce?

Biedronka sprzedaje teraz taniej wszystkie kawy rozpuszczalne marki Cafe d'Or (na przykład Crema, Gold czy Classic). Obniżka sięga 50 procent. Jednak, by z niej skorzystać, musisz kupić co najmniej dwa opakowania produktów objętych promocją. Wtedy jedno z nich – to tańsze – dostaniesz za półdarmo. Pamiętaj, że oferta ma pewne ograniczenia. Obowiązuje limit dzienny – 8 paczek kawy (w tym cztery z rabatem) na jedno konto Moja Biedronka. Jest też dobra wiadomość – na zakupy masz całkiem sporo czasu. Akcja trwa do soboty, 27 września 2025 roku.

Jak wykorzystać kawę w kuchni?

Kawa to dla wielu osób niezbędny element codziennej rutyny. Trudno się temu dziwić, bo „mała czarna” doskonale pobudza, wzmacnia koncentrację i dodaje energii. Warto jednak podkreślić, że można ją wykorzystać w kuchni na mnóstwo różnych sposobów. Intensywny aromat napoju świetnie podkreśla smak rozmaitych deserów – poczynając od klasycznego już tiramisu, poprzez kremy i pianki, a na czekoladowych ciastach kończąc. Co więcej, kawa rozpuszczalna sprawdza się doskonale nie tylko jako składnik dań słodkich, ale również wytrawnych dodatków – na przykład sosów czy marynat do mięs. Dzięki niej potrawy zyskują zupełnie nowy wymiar smaku. Już niewielka ilość kawy wystarczy, by nadać im ciekawszy i znacznie bogatszy charakter.

