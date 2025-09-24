Te dwa produkty w Dino biorę na zapas. Teraz kupisz je taniej i bez limitu

Szukasz sposobu, by podreperować rodzinny budżet? Teraz masz świetną okazję, by nieco odciążyć domowe finanse. Dino zorganizowało atrakcyjną promocję na dwa podstawowe artykuły spożywcze, które goszczą w wielu polskich kuchniach. Mowa o mleku i kultowej margarynie. Możesz na ich zakupie sporo zaoszczędzić. Musisz jednak spełnić pewne warunki. Zobacz, co dokładnie zrobić.

Zakupy na promocji w Dino inne niż w pozostałych sieciach

Promocje przygotowane przez Dino różnią się od akcji rabatowych organizowanych przez inne sieci handlowe. Te zwykle kierują swoje oferty wyłącznie do wybranych grup konsumentów – klientów, którzy posiadają specjalną kartę lub aplikację lojalnościową. Co więcej, narzucają na nich limity w zakresie ilości nabywanych towarów. Tymczasem z opisanych niżej okazji skorzystać może każdy, bez ograniczeń. Nie musi aktywować żadnych kodów ani kont. Wystarczy, że przyjdzie do sklepu i zrobi zakupy.

Jak kupić taniej margarynę i mleko w Dino?

Warunki akcji są banalnie proste. Promocje dotyczą konkretnych artykułów spożywczych – mleka Wypasionego UHT 3,2% marki Mlekovita oraz margaryny Kasia. Pierwszy z tych produktów kosztuje 2 złote i 99 groszy za litr, ale dopiero przy zakupie co najmniej sześciu sztuk. Za drugi zapłacisz jeszcze mniej, bo 2 złote i 49 groszy. Tyle wydasz na jedną kostkę tłuszczu, jeśli włożysz do koszyka minimum trzy opakowania. Na uzupełnienie domowych zapasów masz całkiem sporo czasu. Obie oferty obowiązują w tym samym terminie. Zaczynają się w środę, a kończą we wtorek. Trwają więc od 24 do 30 września 2025 roku.

Jak wykorzystać mleko i margarynę w kuchni?

Margaryna świetnie nadaje się do pieczenia. Mleko też doskonale sprawdza się jako składnik różnego rodzaju deserów. Możesz je śmiało wykorzystać, na przykład do przygotowania kremów, serników, „murzynków”, biszkoptów, ciast owocowych na kruchym spodzie czy wypieków drożdżowych. Zastosowań dla wspomnianego „duetu” nie brakuje. Pamiętaj, że nabiał jest również doskonałą „bazą” owsianek, koktajli oraz wielu innych napojów.

