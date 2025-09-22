Zamiast szynki i sera na kanapki zrób tę pastę z 2 składników. Będzie gotowa błyskawicznie

Pasty kanapkowe to ciekawe i pyszne urozmaicenie codziennych śniadań i kolacji. Mogą stanowić zdrową alternatywę dla tradycyjnych dodatków, takich jak szynka czy ser. Najczęściej zawierają mało kalorii, a dużo wartości odżywczych – jednak wszystko zależy oczywiście od użytych składników. Pamiętaj, że to łatwy sposób na przemycenie warzyw i strączków do codziennej diety – wiele osób ma problem z ich regularnym spożywaniem.

Jak zrobić zdrową pastę z dwóch składników? Prosty przepis

Dietetyczka Dominika Hatala opublikowała przepis na pyszną i zdrową pastę kanapkową. Zrobisz ją z zaledwie dwóch składników – wystarczy połączyć wędzonego łososia z naturalnym, kremowym serkiem.

Przepis: Pasta z łososiem Ta pasta smakuje naprawdę genialnie, musisz ją przygotować! Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 3 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 219 w każdej porcji Składniki 125 g łososia wędzonego na gorąco

3 łyżki kremowego serka naturalnego Sposób przygotowania Mieszanie składnikówRozgnieć łososia widelcem i wymieszaj z serkiem. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Możesz dodać też granulowany czosnek.

Przygotowanie tego dodatku do kanapek zajmuje dosłownie dwie minuty, a przepis świetnie sprawdzi się wtedy, gdy twoje poranki są zabiegane i nie masz zbyt dużo czasu. Możesz też dodać kilka kropli soku z cytryny, by jeszcze bardziej przełamać smak.

Dlaczego warto jeść łososia?

Łosoś jest jedną z najzdrowszych ryb, dlatego dobrze jest go włączyć go do swojej diety. Jest bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3, które wspierają pracę serca i mózgu oraz pomagają obniżać poziom „złego” cholesterolu. Działa również korzystnie na kondycję układu nerwowego. To także źródło pełnowartościowego białka, witaminy D oraz witamin z grupy B. Jego regularne spożywanie wspiera odporność, poprawia kondycję skóry i zmniejsza stany zapalne. Koniecznie zobacz, na co zwracać uwagę przy zakupie łososia.

Inne pomysły na pasty kanapkowe

Pasty kanapkowe można przygotować na wiele smacznych sposobów. Możesz zrobić je zarówno w wersji warzywnej, jak i z dodatkiem jajek, ryb czy roślin strączkowych. Świetnym pomysłem jest klasyczna pasta jajeczna z majonezem i szczypiorkiem lub bardziej wyrazista wersja z dodatkiem musztardy i awokado. Warto spróbować też pasty z ciecierzycy i suszonych pomidorów albo z soczewicy z dodatkiem czosnku. Ciekawym rozwiązaniem jest także pasta z pieczonej papryki i fety. Dla fanów słodko-wytrawnych połączeń dobrym wyborem będzie pasta z dyni i koziego sera, z odrobiną miodu i posiekanych orzechów. Sprawdź też inne przepisy na pasty kanapkowe, które zrobisz w mniej niż 10 minut.

