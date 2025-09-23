Kupujesz ten serek w Biedronce? Dietetyczka mówi jasno: lepiej uważaj

Dietetyczka Anna Reguła od dawna przygląda się różnym popularnym artykułom spożywczym. Bierze je „pod lupę”, by sprawdzić, co tak naprawdę kryje się w kolorowych opakowaniach opatrzonych chwytliwymi hasłami reklamowymi. Niestety bardzo często produkt, który wygląda na zdrowy wcale taki nie jest. Przykładem jest jeden z serków lubianej marki. Wiele osób postrzega go jako szybką i wartościową przekąskę, odpowiednią również dla dzieci. Jednak lepiej nie wkładać do koszyka, będąc na zakupach w Biedronce.

Popularny serek „pod lupą” dietetyczki

Ekspertka dokładnie przyjrzała się serkowi Głodniaki z paluszkami chlebowymi. Produkt jest reklamowany jako źródło wapnia i świetna przekąska dla dzieci, którą można bez trudu spakować do plecaka i zabrać ze sobą do szkoły lub na wycieczkę. Na opakowaniu widnieją wizerunki śmiesznych stworków, co również może stanowić zachętę do zakupu. Tymczasem nie warto go tak ochoczo serwować. Jak się okazuje ta przekąska ma dość niekorzystny bilans odżywczy. To tak naprawdę serek topiony wytworzony z twarogu i śmietanki:

Produkt ma więcej nasyconych kwasów tłuszczowych na porcję niż białka [odpowiednio – 11 g oraz 8,5 g na 100 gramów – przyp. red.] – podkreśla dietetyczka.

Co więcej, w serku można znaleźć mnóstwo zbędnych dodatków, na przykład sole emulgujące czy polifosforany. Warto podkreślić, że ich nadmiar w diecie może zwiększać ryzyko rozwoju różnych problemów zdrowotnych, takich jak na przykład zaburzenia gospodarki wapniowej organizmu, miażdżyca, zawał serca czy udar mózgu. Wątpliwości budzi również jakość samych paluszków chlebowych. Ich bazą jest bowiem oczyszczona mąka pszenna, czyli składnik, który daje szybki zastrzyk energii, ale nie dostarcza praktycznie żadnych wartości odżywczych.

Serek z paluszkami chlebowymi – kupować czy nie?

PRodukt ten nie powinien gościć w jadłospisie zbyt często. Należy traktować go raczej jako rekreacyjną, okazjonalną przekąskę niż stały element diety. Jednocześnie warto podkreślić, że tego typu produkt będzie mimo wszystko lepszym wyborem niż standardowe batony lub inne słodycze obfitujące w cukry proste i nasycone kwasy tłuszczowe. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest natomiast zakup zwykłego twarogu i podanie go z ulubionymi dodatkami, na przykład owocami czy pełnoziarnistym pieczywem.

