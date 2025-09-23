Jesienią jem tę sałatkę i nie tyję. Lekarka mówi, że wzmacnia też odporność

Jesienią częściej czujemy spadek energii. Jesteśmy też bardziej podatni na infekcje i chętniej sięgamy po wysokokaloryczne jedzenie. Nie musi to jednak oznaczać rezygnacji ze zdrowych nawyków żywieniowych. Wręcz przeciwnie – to właśnie teraz warto wprowadzić do jadłospisu produkty, które jednocześnie wzmocnią odporność i pomogą utrzymać prawidłową masę ciała. Można z nich skomponować wiele różnych przysmaków. Doktor Magdalena Cubała poleca szczególnie jeden z nich. Ta prosta i pożywna sałatka świetnie smakuje i dostarcza organizmowi cennych wartości odżywczych.

Jak zrobić jesienną sałatkę na odporność i odchudzanie?

Przygotowanie tej przekąski należy zacząć od upieczenia buraków. Umyj warzywa, zawiń w folię i wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 45-60 minut. Potem je wystudź, obierz ze skórki i pokrój na mniejsze kawałki. Jeśli nie masz zbyt dużo czasu, sięgnij po inne rozwiązanie – kup gotowane buraki, które nadają się do bezpośredniego użycia. Wystarczy otworzyć opakowanie i wymieszać warzywa z pozostałymi składnikami. Pamiętaj, by sięgać po produkty wysokiej jakości bez konserwantów, sztucznych barwników i wzmacniaczy smaku.

Przepis: Sałatka z burakami i kozim serem Świetnie smakuje i syci na długo. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 220 w każdej porcji Składniki Na sałatkę: 220-300 g upieczonych lub ugotowanych buraków

50 g miks sałat

80 g koziego sera

30 g orzechów włoskich

1 łyżka świeżych ziół (np. rozmarynu, kolendry i oregano)

2 łyżki pestek granatu Na dressing: 2 łyżki oliwy

1 łyżka octu balsamicznego

sól, pieprz Sposób przygotowania Łączenie składnikówW dużej misce wymieszaj wszystkie składniki na sałatkę. W osobnym naczyniu połącz składniki na dressing. Podawanie sałatkiPolej sałatkę dressingiem bezpośrednio przed podaniem.

Dlaczego warto włączyć tę sałatkę do diety?

W tej niepozornej sałatce znajdziemy wiele cennych związków (m.in. polifenole, żelazo, kwas foliowy). Wykazują one działanie przeciwzapalne. Wspierają pracę układu sercowo-naczyniowego oraz pokarmowego. Wspomagają funkcje detoksykacyjne wątroby. Dodają energii i poprawiają ogólną wydolność. Chronią komórki przed uszkodzeniem, spowalniają procesy starzenia i wzmacniają odporność. W dodatku kozi ser sprawia, że przekąska jest świetnym źródłem białka. Warto przypomnieć, że to między innymi właśnie ten składnik odpowiada za przedłużanie uczucia sytości po posiłku i usprawnianie przemiany materii i szybsze spalanie kalorii.

Czytaj też:

Dietetyczka o nowościach z Biedronki: „Skład bez zarzutów, cudo!”. Masz je w domu?Czytaj też:

Zamiast szynki i sera na kanapki zrób tę pastę z 2 składników. Będzie gotowa błyskawicznie