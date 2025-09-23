Katarzyna Bosacka zdradza swój sposób na odporność. Ten napój szczególnie poleca jesienią

Gdy nadchodzi jesień, czyli okres, kiedy łatwiej o przeziębienia i infekcje, każdy z nas stara się zadbać o układ immunologiczny. Swój organizm możemy wzmocnić między innymi poprzez odpowiednią dietę, bogatą w witaminy. Warto zadbać też o regularny ruch na świeżym powietrzu, a także odpowiednią ilość snu.

Sposób Katarzyny Bosackiej na odporność

Katarzyna Bosacka, czyli ekspertka od zdrowego odżywiania, jako skuteczny sposób na poprawę odporności poleca sok z czarnego bzu. Ma on działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, a do tego, kiedy już jesteśmy mocno przeziębieni, działa też przeciwwykrztuśnie. Dodatkowo oczyszcza górne drogi oddechowe. Specjalistka zaznacza, że jest to także źródło witamin i minerałów.

Znajdziesz w nim m.in. witaminę C, A oraz z grupy B, a także potas, magnez, wapń i mangan. Wszystko to wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Sok z czarnego bzu zawiera także antocyjany, czyli silne antyoksydanty, które neutralizują wolne rodniki i mają działanie przeciwzapalne. Do tego jest wsparciem dla układu krążenia.

Regularne picie soku z czarnego bzu może wspomóc krążenie krwi, dzięki czemu komórki odpornościowe są lepiej odżywione – dodaje ekspertka.

Inne naturalne metody na wsparcie organizmu

Jest wiele innych, naturalnych metod, by wspomóc swój układ immunologiczny. Często są to „babcine sposoby”, które naprawdę świetnie działają. Warto sięgnąć między innymi po syrop z cebuli. Przygotowuje się go z cebuli i cukru lub miodu, a jego działanie pomaga łagodzić kaszel i ból gardła. Jeśli jednak jego smak ci nie odpowiada, sięgnij po syrop z malin. Ton również fantastyczne wsparciem układu immunologicznego. Sok możesz dodać do herbaty lub po prostu wymieszać z ciepłą wodą.

Najpopularniejszym sposobem jest jedzenie czosnku. Zawiera on allicynę – związek o silnym działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym. Wystarczą jeden lub dwa ząbki dziennie. Można go dodawać do kanapek, sałatek albo rozgnieść i dodać do ciepłej (ale nie gorącej!) herbaty z miodem i cytryną. Dobrym pomysłem jest także picie świeżo wyciskanych soków – zwłaszcza z pomarańczy, marchwi czy buraków – które są bogate w witaminy, szczególnie witaminę C. Koniecznie sprawdź też inne sposoby na wzmocnienie odporności.

