Zamieniłam kanapki na puszyste „placuszki mocy”. Zrobisz je szybciej niż kawę

Poranek to dla wielu osób najbardziej problematyczna pora dnia. Trzeba zdążyć z wieloma obowiązkami (wyszykować się do pracy, przygotować dzieci do szkoły etc.). Na jedzenie pozostaje zazwyczaj stosunkowo mało czasu. Dlatego chętnie sięgamy po najprostsze rozwiązania – kanapki, płatki na mleku albo kawę i drożdżówkę. Taki posiłek na ogół nie dostarcza jednak zbyt dużo energii. Chcesz to zmienić? Zastąp zwykłe śniadanie „placuszkami mocy”. Są pyszne, banalnie proste i błyskawiczne.

Jak zrobić ekspresowe „placuszki mocy”?

Przygotowanie tych przysmaków to przysłowiowa bułka z masłem. Nie wymaga specjalnych umiejętności kulinarnych ani zaawansowanych sprzętów kuchennych. Nie potrzebujesz nawet miksera. Wystarczy, że wymieszasz poszczególne składniki ciasta zwykłą łyżką, a powstałą masę wylejesz na rozgrzaną patelnię i usmażysz. Wszystko zajmie ci nie więcej niż 10 minut.

Przepis: Ekspresowe „placuszki mocy” To świetny pomysł zarówno na śniadanie, jak i szybką przekąskę. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 337 w każdej porcji Składniki 140 g jogurtu naturalnego

90 g mąki

1 jajko

3 łyżeczki cukru waniliowego

1 łyżeczka proszku do pieczenia Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Łączenie składnikówW misce połącz jogurt z jajkiem. Dodaj pozostałe składniki. Wymieszaj całość. Masa powinna być gęsta i jednolita. Smażenie placuszkówNakładaj porcje masy na rozgrzaną patelnię. Smaż pz obu stron na złoty kolor (przez około 2 minuty).

W czym tkwi sekret „placuszków mocy”?

„Pierwsze skrzypce” w przedstawionych przysmakach gra jogurt naturalny. To właśnie jemu placuszki zawdzięczają swoją „moc”. Ten składnik jest najważniejszym materiałem budulcowym organizmu i warunkuje jego prawidłowe funkcjonowanie na wielu różnych płaszczyznach. Bierze udział w procesie syntezy hormonów oraz enzymów. Utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową ustroju. Transportuje tlen i substancje odżywcze do tkanek. Uczestniczy też w ich regeneracji. Co więcej, wzmacnia układ odpornościowy i usprawnia przemianę materii. Pomaga też w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Z jednej strony zapewnia długie uczucie sytości po posiłku, zapobiegając podjadaniu, a z drugiej – przyspiesza spalanie kalorii.

Z czym podać jogurtowe „placuszki mocy”?

„Placuszki mocy” świetnie smakują „solo”. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by serwować je w „towarzystwie” innych produktów spożywczych. Doskonale komponują się z owocami, na przykład bananami, malinami, borówkami, jabłkami czy truskawkami. Możesz też posypać je cukrem pudrem, polać syropem klonowym lub podać z domową konfiturą własnej roboty. Jeśli chcesz, by przysmaki zyskały jeszcze więcej wartości odżywczych, połącz je z jogurtem naturalnym, posiekanymi orzechami, nasionami chia bądź zmielonym siemieniem lnianym. Opcji jest nieskończenie wiele, a każdy sposób podania sprawia, że placuszki nabierają nowego charakteru. Jedna kwestia nie ulega wątpliwości – takie śniadanie zachwyci każdego, niezależnie od wieku.

