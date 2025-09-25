Kultowe kruche ciasteczka robię w 15 minut. Znikają szybciej, niż zdążą wystygnąć

Są takie smaki, które pamięta się latami. Proste, nieprzekombinowane, a jednak wyjątkowe. Ciasteczka, które dziś polecam, to najlepszy dowód na to, że można wyczarować coś niezwykle smacznego, nie mając specjalnych umiejętności kulinarnych ani lodówki pełnej wyrafinowanych artykułów spożywczych. Wystarczy odrobina dobrych chęci i parę tanich składników, by w kuchni zadziała się magia. I choć nazwa tych przysmaków mogłaby sugerować coś innego, to zapewniam, że podczas ich „produkcji” nie ucierpiało żadne zwierzę.

Kocie języczki – małe ciasteczka, pełnia smaku

To jedne z tych słodkości, które udowadniają, że czasem mniej znaczy więcej. Kluczem do stworzenia obłędnie pysznych wypieków nie muszą być drogie składniki czy długie godziny spędzone w kuchni. Wystarczy 15 minut, szczypta precyzji, zachowanie odpowiednich proporcji i dobór produktów wysokiej jakości. Masło sprawia, że ciasteczka są kruche i aromatyczne, a białka nadają im lekkości. Co więcej, dzięki nim masa staje się bardziej elastyczna. W efekcie łatwiej można jej nadać kształt przypominający kocie języczki. Rada: składniki na ciasto powinny mieć temperaturę pokojową.

Wskazówka: do ciasta na kocie języczki możesz dodać ekstrakt z wanilii lub skórkę otartą z cytryny. Dzięki temu wypieki zyskają jeszcze lepszy aromat i smak. Jeśli nie masz pod ręką rękawa cukierniczego, wykorzystaj woreczek strunowy. Wypełnij go masą i odetnij jeden z rogów. Ciasto możesz też nakładać zwykłą łyżką. Jednak przysmaki nie będą miały wtedy charakterystycznego kształtu.

Przepis: Kocie języczki Pyszne i proste wypieki, które podbiją serce każdego łasucha. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 20 Liczba kalorii 87 w każdej porcji Składniki 125 g masła

125 g cukru pudru

125 g mąki

3 jajka Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOddziel żółtka od białek. Robienie ciastaPrzesiej cukier puder przez sito i utrzyj z masłem. Dodaj trzy białka i całość wymieszaj. Następnie do powstałej masy zacznij stopniowo dodawać mąkę. Połącz wszystkie składniki. Ciasto powinno być gładkie i jednolite. Formowanie kocich języczkówWyłóż blachę papierem do pieczenia. Masę przełóż do rękawa cukierniczego z okrągłą końcówką. Wyciskaj podłużne ciasteczka na blaszkę. Zachowaj odstępy między nimi Pieczenie ciasteczekRozgrzej piekarnik do temperatury 180 stopni (grzanie góra-dół). Piecz ciasteczka przez 8-12 minut do zrumienienia.

Jak podać ciasteczka kocie języczki?

Kocie języczki możesz serwować na wiele różnych sposobów, na przykład w polewie albo z nadzieniem. Wystarczy, że zanurzysz ciasteczka w rozpuszczonej czekoladzie (najlepiej gorzkiej) albo umieścisz dżem, masło orzechowe bądź krem między dwoma wypiekami. Jeśli wolisz prostsze rozwiązania, posyp je po prostu cukrem pudrem. Świetnie sprawdzi się również cynamon, wiórki kokosowe, a także posiekane orzechy czy migdały.

