Jedz to zamiast ziemniaków. Twoje jelita ci podziękują, a głód zniknie na długo

Do swojej diety warto wprowadzić kasze. Są one świetnym zamiennikiem ziemniaków – najpopularniejszego dodatku obiadowego. Zawierają więcej białka, składników mineralnych, a także błonnika pokarmowego, który wspomaga pracę jelit i sprawia, że czujemy się syci przez dłuższy czas. Mają również niższy indeks glikemiczny, dzięki czemu nie podnoszą gwałtownie poziomu cukru we krwi i zapewniają długotrwałe uczucie sytości. Dodatkowo są wszechstronnym składnikiem, który świetnie pasuje do różnych potraw.

Jaką kaszę wybrać?

Specjalista z instagramowego profilu „DietetykNieNaŻarty” podpowiada, by sięgnąć po kaszę gryczaną, jeśli chcesz dostarczyć swojemu organizmowi dużej dawki magnezu i żelaza. Jest też ziarnem bezglutenowym, polecanym na przykład dla osób z celiakią. Kaszę jaglaną warto wybrać, jeżeli masz wrażliwy żołądek, ale nadal chcesz odżywiać się zdrowo. Ma też właściwości, które pomogą przy wymiotach, biegunkach i niestrawności. Jest też bogata w witaminy z grupy B. Kasza kuskus będzie idealna dla osób, które potrzebują obiadu w mniej niż 10 minut. Do tego jest lekkostrawna, idealnie sprawdzi się w przypadku dzieci. Kasza jęczmienna sprawdzi się, jeśli potrzebujesz nasycić się na długi czas. Jest też dobrym źródłem niacyny, która odpowiada za obniżenie cholesterolu. Kasza manna to dobre źródło witamin z grupy B, ale też jodu. Ma właściwości łagodzące biegunki.

Jak ugotować idealną kaszę?

Pamiętaj, aby przed gotowaniem przepłukać kaszę pod bieżącą wodą — w ten sposób pozbędziesz się zanieczyszczeń i nadmiaru skrobi. Dodatkowo kaszę jaglaną z gryczaną warto przelać wrzątkiem, co pozwala usunąć ewentualną goryczkę. Podczas gotowania ważne są odpowiednie proporcje: jedna szklanka kaszy na dwie szklanki wody. Istotne jest również, aby nie mieszać kaszy w trakcie gotowania — powoduje to uwalnianie skrobi, a w konsekwencji kasza może stać się kleista. Gotuj ją na małym ogniu, ale niezbyt długo. Po wchłonięciu całej wody wyłącz gaz i pozostaw ją pod przykryciem na kilka minut. Sprawdź też, jak ugotować kaszę mannę bez grudek.

