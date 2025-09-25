Ciągle jesteś głodny? Specjalista podaje 3 zaskakujące przyczyny. Sprawdź, czy dotyczą ciebie

Niektórym z nas towarzyszy uczucie ciągłego głodu. Może mieć ono różne przyczyny. Czasami rzeczywiście jest to prawdziwy głód fizyczny, ale niekiedy też sygnał, że brakuje nam czegoś zupełnie innego niż jedzenia. Powodem bywa niewystarczająca ilość białka czy błonnika w diecie. Czasami mylimy pragnienie z głodem, dlatego trzeba też dbać o odpowiednie nawodnienie i wypijać minimum 1,5–2 litry wody dziennie. Stres i emocje również mają ogromny wpływ, ponieważ czasami sięgamy po jedzenie, by po prostu poczuć się lepiej.

Nieoczywiste przyczyny głodu

Dietetyk dr Damian Parol opublikował na Instagramie wpis, w którym podał nieoczywiste powody sabotujące sytość. Jednym z nich jest zbyt mała ilość snu.

Mamy dowody eksperymentalne i obserwacyjne, z których jasno wynika, że ludzie niewyspani są bardziej głodni – zauważył specjalista.

Wytłumaczył, że przyczyną takiego stanu są zmiany w stężeniu hormonów sytości i głodu, takich jak leptyna i grelina. Jak podał ekspert – w jednym z eksperymentów ograniczenie snu do czterech godzin na jedną noc spowodowało spontaniczne zwiększenie konsumpcji kalorii o 559 kcal. Podkreślił, że to ogromna różnica, która wystarczy, by spowodować tycie i zaprzepaścić szansę na redukcję.

Kolejny powód może być zaskakujący dla niektórych. Chodzi o używanie telefonu podczas jedzenia. Wykazano, że zwiększa to spożycie kalorii aż o 10 procent, ale też zmniejsza sytość po posiłku, przez co spożycie w kolejnych posiłkach jest jeszcze większe.

Co równie ważne, efekt ten zanotowano dla wszelkiego rodzaju rozpraszaczy, takich jak gazeta, radio, TV czy komputer – dodał dietetyk.

Trzecim powodem głodu jest zbyt niski poziom tkanki tłuszczowej. Jak wyjaśnił ekspert, „wynika to z tego, że nasz tłuszczyk wydziela hormon sytości – leptynę. Gdy jej poziom spada, nasz głód rośnie”.

Jak zwiększyć uczucie sytości po jedzeniu?

Najprostszym sposobem, by zwiększyć uczucie sytości po zjedzeniu posiłku, jest dokładne przeżuwanie każdego kęsa. Mózg dostaje wtedy więcej czasu na odebranie sygnału o nasyceniu. Zapobiega to też przejadaniu się, a więc warto pamiętać o tym zwłaszcza, gdy jesteście na diecie odchudzającej. Postaraj się jeść wolniej i skupić na smaku. Pomocne będzie też włączenie do diety produktów bogatych w wodę, takich jak na przykład świeże warzywa czy owoce. Jednocześnie dostarczą one organizmowi cennych witamin i minerałów.

Czytaj też:

Dietetyczka o nowościach z Biedronki: „Skład bez zarzutów, cudo!”. Masz je w domu?Czytaj też:

Dietetyk zdradza sekret zdrowych jelit. Zrób ten genialny koktajl z 4 składników