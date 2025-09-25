Dietetyk zdradza sekret zdrowych jelit. Zrób ten genialny koktajl z 4 składników

Zdrowe odżywianie to klucz do długiego życia. Polega ono na dostarczaniu do organizmu wszystkich niezbędnych składników. Niezwykle ważna jest jednak też troska o jelita. Kluczową rolę odgrywa w tym błonnik pokarmowy, który wspiera prawidłową pracę układu trawiennego. Istotne jest również, by spożywać fermentowane produkty, które dostarczają naturalnych probiotyków. Dietetyk Michał Kot w opublikowanym nagraniu na Instagramie poleca też picie specjalnego koktajlu. Jego przygotowanie jest banalnie proste.

Jak zrobić koktajl dobry na jelita?

Specjalista wyjaśnił, że składniki tego koktajlu fantastycznie wpływają na zdrowie przewodu pokarmowego. Warto również używać ich pojedynczo podczas przygotowywania innych posiłków. Do jego zrobienia wystarczą: kefir, mango, kiwi, błonnik witalny (gotowe mieszanki bez problemu dostaniesz w różnych sklepach ze zdrową żywnością lub przez internet). Kefir to świetne wsparcie dla przewodu pokarmowego, źródło łatwo przyswajalnego białka, ale to nie wszystko.

Nabiał nie działa prozapalnie, a ten fermentowany może wręcz delikatnie obniżać markery stanu zapalnego – powiedział ekspert.

Dodatkowo kefir zawiera wapń, magnez, fosfor, które wspierają układ kostny i nerwowy. Do tego ten produkt jest niskokaloryczny — zazwyczaj zawiera od 50 do 60 kcal na 100 ml. To też źródło wielu naturalnych, zróżnicowanych probiotyków. Wspierają one mikrobiotę jelitową, a przez to też cały organizm. Regularne picie kefiru może poprawić procesy trawienne oraz łagodzić różne problemy jelitowe.

Ekspert radzi też dodać błonnik witalny, czyli mieszankę babki płesznik z łuską babki jajowatej i siemienia lnianego. Dostarczają one dużą dawkę błonnika pokarmowego, ale również kwasu alfa-linolenowego z grupy omega-3.

Pamiętajcie, że błonnik witalny wprowadzamy zaczynając od małych dawek, np. jednej łyżeczki, i zwiększamy dawkę co 3–5 dni, jeśli dobrze go tolerujemy, oraz dbamy o picie odpowiedniej ilości wody – dodał specjalista.

Jakie owoce dodać do koktajlu?

Jednym ze składników koktajlu polecanego przez dietetyka jest mango.

Coraz więcej badań naukowych pokazuje, że polifenole z mango zmniejszają stan zapalny w jelicie, redukują objawy związane ze stanami zapalnymi jelit i wspierają zdrowie mikrobioty – wyjaśnił.

Zawiera ono witaminę C, czyli silny przeciwutleniacz, ale również witaminę A w postaci beta-karotenu, przez co wspiera zdrowie oczu. Jest też bogate w witaminy z grupy B, które wspomagają układ nerwowy i metabolizm. Ma też pokaźne ilości potasu – pierwiastka kluczowego dla regulacji ciśnienia krwi i pracy serca. Solidna porcja mango nada też słodyczy koktajlowi.

Kolejnym składnikiem jest kiwi. Owoc ten jest bogaty w błonnik, flawonoidy i aktynidynę, czyli enzym, który pomaga trawić białka. Nie tylko wspomaga trawienie, ale jest też skuteczny w walce z zaparciami. Działa prebiotycznie, ma również właściwości przeciwzapalne, które mogą być pomocne w łagodzeniu objawów chorób zapalnych jelit. Składniki zawarte w kiwi regulują perystaltykę jelit i zmniejszają wzdęcia czy gazy. Należy je dodać na końcu i blendować przez około 10 sekund, żeby koktajl nie stał się nadmiernie kwaśny.

Przepis: Koktajl dobry na jelita Ten koktajl nie tylko świetnie działa, ale też fantastycznie smakuje. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 194 Składniki 1 szklanka kefiru

100 g pokrojonego mango

1 sztuka kiwi

1 płaska łyżeczka błonniku witalnego Sposób przygotowania Mieszanie składnikówWlej kefir do blendera. Dodaj pokrojone mango i błonnik witalny. Blenduj składniki na gładką masę. Na koniec dodaj pokrojone kiwi i zblenduj tylko przez 10 sekund.

Czytaj też:

Dietetyk zdradza 3 produkty z Biedronki, dzięki którym schudniesz bez wyrzeczeńCzytaj też:

Te 4 produkty z Lidla dietetyk poleca z czystym sumieniem. Wybieraj je bez wahania