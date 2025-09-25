W Lidlu kawa o połowę taniej! Sprawdź, co jeszcze kupisz w cenach jak dawniej

W czasach, gdy ceny żywności rosną tak szybko, zakupy spożywcze powinniśmy robić w przemyślany sposób. Dobrym rozwiązaniem jest kupowanie artykułów, które zużywamy w większych ilościach, na różnego rodzaju promocjach. Część dużych supermarketów organizuje rozmaite akcje, podczas których można naprawdę sporo zaoszczędzić.

Tania kawa w Lidlu

Teraz warto skorzystać z oferty Lidla na kawę. Od czwartku do soboty (25–27 września) wszystkie kawy rozpuszczalne marki „Bellarom” będzie można kupić w znacznie lepszej cenie niż zwykle. Po zeskanowaniu aplikacji aż 50 procent taniej nabędziesz drugi, tańszy produkt. Obowiązuje jednak limit czterech opakowań. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.

Śmiało możesz więc zrobić większe zapasy tego produktu. Jednak, żeby kawa rozpuszczalna na długo zachowała swój smak i aromat, należy ją przechowywać w odpowiedni sposób. Trzymaj ją w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od ciepła i wilgoci. Pamiętaj też, że ten produkt może chłonąć zapachy innych artykułów, dlatego wkładanie kawy na przykład do lodówki to raczej zły pomysł. Dobrym rozwiązaniem jest przesypanie jej do hermetycznego pojemnika, jeśli oryginalne opakowanie nie jest wystarczająco szczelne.

Co jeszcze można kupić taniej w Lidlu?

Poza kawą opłaci się kupić w Lidlu również mięso. Szynka wieprzowa marki „Rzeźnik” jest przeceniona o 44 procent. Oznacza to, że zamiast 17,99 zł zapłacisz jedynie 9,99 zł za kilogram. Limit to trzy kilogramy na kupon. Warto sięgnąć także po olej rzepakowy Wielkopolski (2 litry) – kosztuje tylko 10,98 zł. Promocje na te produkty trwają od najbliższego czwartku do soboty.

Z kolei w czwartek sery żółte w plastrach marki „Pilos” będą przecenione o 45 procent przy zakupie dwóch opakowań. Wszystkie rodzaje można ze sobą dowolnie mieszać. Limit to 6 opakowań na kupon.

