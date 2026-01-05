Zaczęło się w Biedronce. Masło po 2,99 zł i gratisy na mleko, czasu jest niewiele

Zanim ruszysz na zakupy przed Świętem Trzech Króli, rzuć okiem na oferty Biedronki. Tym razem sieć przygotowała dwie akcje rabatowe, które mogą wyraźnie odciążyć rodzinny budżet. Promocje obejmują popularne artykuły spożywcze, bez których wiele osób nie wyobraża sobie gotowania. Lepiej nie odkładaj decyzji o uzupełnieniu domowych zapasów na później, bo półki pustoszeją w mgnieniu oka.

Tanie i dobre masło w Biedronce

Biedronka obniżyła o połowę cenę masła ekstra Mleczna Dolina. Teraz jedna kostka o wadze 200 gramów kosztuje tylko 2,99 zł. Rabat nalicza się jednak dopiero przy zakupie trzech sztuk. Jeśli weźmiesz mniej opakowań, nie zaoszczędzisz. Nie zwlekaj z zakupami, bo ta oferta wygasa bardzo szybko. Zaczyna się i kończy w poniedziałek, 5 stycznia 2026 roku. W ramach opisanej promocji możesz nabyć nie więcej niż trzy sztuki smarowidła.

To jednak niejedyna niespodzianka przygotowana przez Biedronkę dla fanów masła. Sieć rozdaje za darmo Masło Extra Polskie marki Mlekovita. Jeżeli włożysz do koszyka sześć kostek tego tłuszczu, przy kasie zapłacisz tylko za cztery z nich. Dwie kolejne dostaniesz gratis. Limit dzienny wynosi sześć sztuk. Tym razem na zakupy masz więcej czasu, bo promocja trwa dwa dni – od poniedziałku do środy (5-7 stycznia 2026 roku). Pamiętaj, że 6 stycznia to Święto Trzech Króli. Sklepy są wtedy nieczynne.

Jak zdobyć mleko za darmo w Biedronce?

Biedronka rozdaje również mleko UHT 3,2%. Akcja obejmuje produkty popularnych i lubianych marek. Pierwsza z promocji – „6+6 gratis”– dotyczy Mlecznej Doliny. Jeśli włożysz do koszyka 12 kartonów nabiału, zapłacisz tylko za połowę z nich. W praktyce każda z nich kosztować będzie 1,65 zł. Limit dzienny to 12 litrów. Oferta obowiązuje od 5 do 7 stycznia 2026 roku.

Znacznie dłużej, bo od poniedziałku do soboty (5-10 stycznia 2026 roku), trwa promocja na mleko UHT 3,2% Wypasione marki Mlekovita – „2+2 gratis”. Za każdy litr nabiału zakupiony w ramach wskazanej oferty zapłacisz 2,25 zł. Limit dzienny wynosi 12 opakowań.

O czym pamiętać, robiąc zakupy w Biedronce?

Wszystkie opisane wyżej promocje są skierowane do klientów posiadających kartę lub aplikację Moja Biedronka, a wskazane limity dotyczą jednego konta lojalnościowego. Jest też dobra wiadomość. W poniedziałek, 5 stycznia, sklepy sieci są otwarte dłużej niż zwykle. Możesz robić zakupy od godziny 6:00 do 23:00 lub dłużej.

