Zamień zwykły chleb na zdrowe i aromatyczne placki. Pokochasz od pierwszego kęsa, a zrobisz w 15 minut

Wiele osób wybiera chleb z przyzwyczajenia, nie zastanawiając się nad jego składem czy wpływem na zdrowie. Niestety, większość popularnych rodzajów pieczywa powstaje na bazie oczyszczonej mąki, zawiera sztuczne dodatki i duże ilości cukru oraz soli. Te wszystkie składniki mogą przyczyniać się do wahań poziomu glukozy we krwi, wzdęć czy nadmiernego łaknienia. Dlatego warto wprowadzać do jadłospisu alternatywy dla „białego” chleba czy bułek. Dziś chciałbym ci przedstawić jedną z nich. Świetnie smakuje, syci na długo, wspiera pracę układu pokarmowego i pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

Zdrowa alternatywa dla „białego” pieczywa

Ciekawym zamiennikiem tradycyjnego pieczywa są placki gryczane. Powstają na bazie mąki gryczanej, dzięki czemu są lekkostrawne, aromatyczne i bogate w składniki odżywcze. W przeciwieństwie do klasycznego chleba nie wymagają wyrastania ani długiego pieczenia, a ich przygotowanie nie wymaga wiele wysiłku.

Największą zaletą tych przysmaków jest uniwersalność. Można je jeść na słodko lub słono, podawać z warzywami, pastami, wędliną czy serami. Gryka jest naturalnie bezglutenowa, więc placki mogą być spożywane nawet dla osób z nietolerancją glutenu. Co więcej, błonnik zawarty w mące gryczanej i siemieniu lnianym wspomaga trawienie i daje uczucie sytości na dłużej, dzięki czemu zapobiega podjadaniu między posiłkami i ułatwia utrzymanie prawidłowej masy ciała. To dobra wiadomość szczególnie dla osób dbających o linię.

Jak zrobić placki gryczane?

Zadanie jest banalnie proste. Poradzi z nim sobie nawet osoba, która nie ma dużego doświadczenia w kuchni. Wystarczy zalać siemię lniane wodą, odczekać kilka minut, a następnie wymieszać je z pozostałymi składnikami. Potem trzeba już tylko usmażyć powstałą masę na patelni. Cały proces zajmuje zwykle nie więcej niż 15 minut.

Przepis: Placki gryczane Sycąca przekąska i świetna alternatywa dla tradycyjnego pieczywa. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 30 Liczba kalorii 5 w każdej porcji Składniki 2 łyżki zmielonego siemienia lnianego

220 ml wody

130 g mąki gryczanej

3 łyżki oleju

1 łyżeczka sody oczyszczonej

2 łyżeczki octu jabłkowego

sól i pieprz Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZalej siemię lniane 50 ml wody i odstaw na 5 minut. Łączenie składnikówPołącz siemię lniane z pozostałymi składnikami. Zblenduj je na gładką masę. Smażenie placuszkówSmaż placuszki na suchej patelni po 2 minuty z każdej strony.

Rada: Te placuszki świetnie sprawdzają się jako przekąska „na wynos”. Nie zajmują dużo miejsca i długo zachowują świeżość. Można je bez trudu spakować do lunchboxa i zabrać ze sobą do pracy lub szkoły.

