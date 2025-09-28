Ta zielona zupa wzmacnia moją odporność i chroni serce. Naukowcy też chwalą jej działanie

Kiedy myślimy o jesiennych przysmakach, zwykle w głowie pojawia się poczciwy polski rosół albo krem z dyni. Nie są to jednak jedyne potrawy, jakie warto przygotować w chłodniejsze wrześniowe dni. Jeśli lubisz eksperymentować w kuchni, postaw na inne, nieco bardziej egzotyczne danie – molokhię. Ta egipska zupa to prawdziwa „bomba” wartości odżywczych, które – jak przyznają naukowcy – mogą realnie wesprzeć funkcjonowanie organizmu na wielu różnych poziomach.

W czym tkwi sekret egipskiej zupy na jesień?

Głównym składnikiem tego przysmaku jest juta warzywna (kolorowa), zwana również egipskim szpinakiem. Można ją kupić za pośrednictwem sklepów internetowych. Paczka suszonych liści o wadze 200 gramów kosztuje około 21 złotych. Warto w nie zainwestować, bo mają wiele cennych zawartości. Obfituje przede wszystkim w antyoksydanty. Związki te wykazują – jak podkreślają badacze z Zakładu Towaroznawstwa Żywności Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – bardzo pozytywny wpływ na ludzki organizm, a ich działanie jest wielokierunkowe.

Antyoksydanty przeciwdziałają powstawaniu oksydantów, czyli wolnych rodników. Hamują rozpoczęcie procesu utleniania metali takich jak: kadm, rtęć, miedź i ołów, z czym wiąże się wspomaganie układu odpornościowego [...] Naprawiają wywołane przez oksydanty szkody, których organizm nie był w stanie naprawić. Eliminują i zastępują uszkodzone przez wolne rodniki cząsteczki, które nie nadają się do naprawy, a także usuwają niepożądane substancje, powstające w wyniku działania oksydantów – czytamy w artykule Magdaleny Skotnickiej, Mariki Golan oraz Noemi Szmukały pod tytułem „Rola naturalnych przeciwutleniaczy pochodzenia roślinnego w profilaktyce nowotworowej”.

Naukowcy zaznaczają, że antyoksydanty odgrywają niezwykle istotną rolę w profilaktyce wielu problemów zdrowotnych – nie tylko chorób o podłożu nowotworowym, ale też schorzeń układu sercowo-naczyniowego, takich jak miażdżyca, zawał serca czy udar mózgu. Co więcej, mogą one znacznie przyspieszyć i ułatwić proces rekonwalescencji.

Jak zrobić egipską molokhię?

Wbrew pozorom przygotowanie tej zupy jest banalnie proste. Wystarczy zagotować bulion, dodać do niego drobno posiekane liście juty, a także podsmażony czosnek i przyprawy. Do zrobienia przysmaku możesz wykorzystać również zwykły szpinak. On równie dostarcza sporej dawki antyoksydantów. Poleca go Kardiolog Long Cao z Memorial Hermann w Houston.

Przepis: Egipska zupa molokhia Syci, dodaje energii i wspomaga prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Egipska Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 55 w każdej porcji Składniki 40 dag juty warzywnej lub szpinaku

1 litr bulionu

6 ząbków czosnku

kumin, chili, sól Dodatkowo: oliwa do smażenia Sposób przygotowania Gotowanie zupyPodsmaż czosnek. Pokrój jutę lub szpinak. Zagotuj bulion. Dodaj rozdrobnione liście i gotuj całość przez 3-4 minuty. Wyłącz palnik. Dodaj czosnek i pozostaw zupę pod przykryciem na około 10 minut. W tym czasie juta puści sok i naturalnie zagęści zupę. Jeśli używasz szpinaku, możesz całość zblendować i zagęścić, na przykład śmietaną. Podawanie zupyNajlepiej smakuje z pieczywem lub ryżem.

